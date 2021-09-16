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سياسة|ألمانيا

اعتقال 4 أشخاص في هاغن الألمانية بسبب تهديد محتمل لكنيس يهودي

الشرطة أكدت أنه قد تم تعديل إجراءات الحماية الشرطية في المنطقة (الفرنسية)
الشرطة أكدت أنه قد تم تعديل إجراءات الحماية الشرطية في المنطقة (الفرنسية)
16/9/2021

قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت 4 أشخاص في مدينة هاغن في ولاية شمال الراين غربي ألمانيا "على خلفية تهديد محتمل" يستهدف كنيسا يهوديا بالمدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن قوات الطوارئ موجودة في الموقع، لكن لا يمكن الإدلاء بالمزيد من المعلومات التفصيلية لأسباب تكتيكية.

ويوافق اليوم الخميس أهم العطلات اليهودية المعروفة بـ "يوم الغفران"، في حين ألغى الكنيس الفعاليات المقرر إقامتها بهذه المناسبة.

وأكدت الشرطة الألمانية أنه قد تم تعديل إجراءات الحماية الشرطية وفقا لذلك، وأنها على اتصال وثيق مع المجتمع اليهودي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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