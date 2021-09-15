الرئيس المصري يتسلم أوراق اعتماد سفير قطري فوق العادة

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء أوراق اعتماد سالم بن مبارك آل شافي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى القاهرة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن الرئيس المصري تمنى للسفير آل شافي التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

وأكد السيسي تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات، وفق الوكالة.

تسلم فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد سعادة السفير سالم مبارك آل شافي سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية. pic.twitter.com/PblhenLLNt — سفارة قطر – القاهرة (@QatarEmb_Cairo) September 15, 2021

وقررت مصر في 23 يونيو/حزيران الماضي تعيين عمرو الشربيني سفيرا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار الدوحة بتعيين آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى القاهرة.

ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، وهو ما لا يحق للسفير العادي.