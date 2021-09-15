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سياسة|مصر

الرئيس المصري يتسلم أوراق اعتماد سفير قطري فوق العادة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتسلم أوراق اعتماد السفير القطري سالم مبارك آل شافي (حساب سفارة قطر في مصر على تويتر)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتسلم أوراق اعتماد السفير القطري سالم مبارك آل شافي (حساب سفارة قطر في مصر على تويتر)
15/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202112:00 AM (مكة المكرمة)

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء أوراق اعتماد سالم بن مبارك آل شافي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى القاهرة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن الرئيس المصري تمنى للسفير آل شافي التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

وأكد السيسي تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات، وفق الوكالة.

وقررت مصر في 23 يونيو/حزيران الماضي تعيين عمرو الشربيني سفيرا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار الدوحة بتعيين آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى القاهرة.

ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، وهو ما لا يحق للسفير العادي.

المصدر : وكالة الأناضول + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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