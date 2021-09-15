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سياسة|قطر

أمير قطر يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

أمير قطر (يمين) أثناء استقباله المنفي أكد دعم بلاده المتواصل لوحدة ليبيا (الجزيرة)
أمير قطر (يمين) أثناء استقباله المنفي أكد دعم بلاده المتواصل لوحدة ليبيا (الجزيرة)
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202105:32 PM (مكة المكرمة)

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الأربعاء في الديوان الأميري رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر في الوفد الليبي المرافق للمنفي أن الزيارة تهدف لبحث القضايا ذات المصالح المشتركة ودور قطر في المصالحة الوطنية والانتخابات القادمة.

وتم خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما جرت مناقشة الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن شكره وتقديره للشيخ تميم على دعم دولة قطر المتواصل لدولة ليبيا وشعبها.

من جانبه، أكد أمير دولة قطر دعم بلاده المتواصل لما من شأنه وحدة ليبيا واستقرارها. وتعتبر هذه الزيارة الأولى للدوحة التي يجريها المنفي منذ توليه منصبه في مارس/آذار الماضي.

وفي مايو/أيار الماضي، زار وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العاصمة الليبية طرابلس، لدعم السلطة السياسية الجديدة في البلاد، ودعا إلى منع التدخلات الأجنبية.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، أجرى المنفي اتصالا هاتفيا بأمير قطر، تناول خلاله العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/آذار الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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