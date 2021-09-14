وفاة والدة رئيس وزراء بريطانيا

توفّيت الرسامة شارلوت جونسون والدة رئيس الوزراء البريطاني عن عمر ناهز 79 عاما، حسب منشور صدر في صحيفة "ذي تايمز" اليوم الثلاثاء.

وكانت جونسون تعاني مرض باركينسون منذ الـ40 من عمرها، وقالت عائلتها إنها توفيت "بشكل مباغت لكن ’بسلام‘ في مستشفى سانت ماري في وسط لندن".

وإلى جانب بوريس، فإن شارلوت أم كل من الصحافية ريتشل، والعالم البيئي ليو، ووزير الخارجية المحافظ السابق جو.

وسبق لبوريس جونسون أن وصف والدته بأنها "السلطة العليا" في العائلة.

وشارلوت ابنة المحامي جيمس فوسيت، الذي تولى رئاسة اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في السبعينيات، ودرست الإنجليزية في جامعة أكسفورد العريقة حيث تعرّفت على ستانلي جونسون وتزوّجت منه سنة 1963.

وكان ستانلي -والد بوريس- من أوائل الموظفين البريطانيين في المفوضية الأوروبية وعضوا في كل من المفوضية والبرلمان الأوروبيين. وكان من معارضي بريكست سنة 2016 قبل أن يبدل موقفه فجأة في العام التالي.

وأوقفت شارلوت دراستها للانتقال مع زوجها إلى الولايات المتحدة قبل أن تعود إلى بريطانيا وتستأنف دراستها الجامعية.

وبعد طلاقها من والد بوريس جونسون في 1979، كانت تكسب عيشها من بيع أعمالها الفنية. وعُرفت برسم البورتريهات على وجه التحديد.

وفي عام 1988، تزوّجت من الأكاديمي الأميركي نيكولاس وال، واستقرّت معه في نيويورك حيث بدأت برسم مشاهد حضرية. وشكّلت أعمالها محور معرض فني عام 2004 نفدت كل تذاكره. ثم عادت إلى لندن بعد وفاة زوجها عام 1996.