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سياسة|أفغانستان

وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال: الولايات المتحدة تعاملت بشكل بشع مع ممتلكات الشعب الأفغاني

أكد الالتزام بعدم استخدام أراضي أفغانستان ضد أي دولة، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلاده.

أمير خان متقي قال إن حركة طالبان تواجه ضغوطا من دول العالم ومن دول الجوار (الأناضول)
أمير خان متقي قال إن حركة طالبان تواجه ضغوطا من دول العالم ومن دول الجوار (الأناضول)
14/9/2021-|آخر تحديث: 14/9/202105:07 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بأفغانستان أمير خان متقي إن الولايات المتحدة تعاملت بشكل بشع مع ممتلكات الشعب الأفغاني، وإن حركة طالبان تواجه ضغوطا من دول العالم ومن دول الجوار.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر وزارة الخارجية بكابل، دعا متقي المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى التعاون مع الحكومة المؤقتة ومساعدة الشعب الأفغاني.

وقال إنه لا خوف على الاستثمارات في أفغانستان، وإنه ينبغي عدم الخلط بين السياسة والمساعدات الإنسانية، مؤكدا استباب الأمن في البلاد وانتهاء القتال.

وجدد متقي استعداد الحكومة الأفغانية المؤقتة لإقامة علاقات ثنائية مع الدول كافة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي قال إنها تعاملت بشكل بشع مع ممتلكات الشعب الأفغاني.

ووصف الدول التي لا تعترف بشرعية الحكومة الحالية بأنها تمارس سياسة سلبية تجاه أفغانستان، مؤكدا رفض التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، وتعهد بالالتزام بعدم استخدام أراضيها ضد أي دولة.

كما دعا جميع الأفغان الذين غادروا البلاد وكذا النازحين إلى العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم، مؤكدا أنه لم تعد هناك أي حرب في أي بقعة بأفغانستان.

المصدر : الجزيرة

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