مسلحون ينسفون سور سجن في نيجيريا ويحررون 266 نزيلا

أعلنت السلطات النيجيرية أن عناصر مدججين بالسلاح أغاروا على سجن وسط البلاد في ساعة متأخرة من مساء الأحد، ونسفوا سوره الخارجي وحرروا 266 نزيلا.

وقالت "الداخلية" إن جنديا وشرطيا قتلا في الهجوم ولا يزال حارسان مفقودين، وهذا ثاني حادث هروب كبير من سجن في البلاد هذا العام.

وأضافت الوزارة أن 28 من أصل 294 نزيلا ما زالوا في السجن، وهو ما يعني فرار 266، وذلك خلاف تصريحات مصلحة السجون التي ذكرت بادئ الأمر أن عدد الفارين 240.

وأوضحت السلطات أن المهاجمين استخدموا متفجرات لتدمير السياج من 3 جهات وخاضوا معركة بالأسلحة النارية مع حراس سجن متوسط الحراسة في كبا بولاية كوجي جنوب غربي العاصمة أبوجا.

يُذكر أن هذا ثاني حادث هروب كبير من سجن في نيجيريا هذا العام، بعد أن هاجم مسلحون سجنا في بلدة أويري بولاية إيمو جنوب شرق البلاد في أبريل/نيسان، مما أسفر عن هروب ما يزيد على 1800 نزيل.