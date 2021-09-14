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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

متحول جنسيا.. السجن 53 عاما لزعيمة مليشيا أميركية أدينت بتفجير مسجد في مينيسوتا

الانفجار وقع خلال أغسطس/آب 2017 في مسجد دار الفاروق الإسلامي (الأوروبية)
الانفجار وقع خلال أغسطس/آب 2017 في مسجد دار الفاروق الإسلامي (الأوروبية)
14/9/2021

أصدرت محكمة أميركية أمس الاثنين حكما بالسجن 53 عاما على زعيمة جماعة مليشيا أدينت بتفجير مسجد خارج منيابوليس عام 2017، استهدف الجالية الصومالية التي كانت ترتاده.

وقد وقع انفجار خلال أغسطس/آب 2017 في مسجد دار الفاروق الإسلامي بعد أن ألقيت قنبلة من سيارة نقل صغيرة على المبنى لتدخل مكتب الإمام من النافذة وقت وجود مصلين، وقد فرت السيارة من الموقع.

وبعد محاكمة استمرت 5 أسابيع، أُدينت إميلي كلير هاري (50 عاما) في ديسمبر/كانون الأول بـ 5 تهم اتحادية تتعلق بتفجير قنبلة أنبوبية في مركز دار الفاروق الإسلامي في بلومنغتون بولاية مينيسوتا، في وقت كان المصلون بالمبنى لأداء صلاة الفجر، ولم يصب أحد في التفجير.

وقالت وزارة العدل في بيان "إميلي كلير هاري التي كانت تعرف سابقا باسم مايكل هاري، حُكم عليها بالسجن المؤبد بسبب تفجير الخامس من أغسطس/آب 2017 بمركز دار الفاروق الإسلامي في بلومنغتون بمينيسوتا".

وقالت ليزا موناكو نائبة المدعي العام، في بيان، في وقت متأخرأمس "هاري سعت لترويع مجتمع ديني بأكمله. الحكم الصادر اليوم يوضح أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تغذي الكراهية لن يتم التسامح معها".

ولدى إصداره الحكم، وصف قاضي المحكمة الجزئية دونوفان فرانك الهجوم بأنه "عمل معقد ومتعمد من أعمال الإرهاب المحلي".

وألقى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في مارس/آذار 2018 القبض على هاري وشريكين اثنين، وكلهم من إيلينوي.

وتم توجيه الاتهام إلى الثلاثة في يونيو/حزيران من نفس العام، لكن الشريكين الآخرين، وهما مايكل مكورتر وجو موريس، اعترفا بدورهما في التفجير في يناير/كانون الثاني 2019.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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رسم: رأفت الخطيب
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