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سياسة|بحرين

سفير البحرين لدى تل أبيب يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي

اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أثارت غضب الفلسطينيين ووصفوها بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا للسلام مع إسرائيل.

الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات (الصحافة البحرينية)
الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات (الصحافة البحرينية)
14/9/2021

أفادت مصادر إسرائيلية أن سفير البحرين لدى تل أبيب خالد الجلاهمة قدم أوراق اعتماده للرئيس إسحاق هرتسوغ اليوم، ليكون بذلك أول سفير للمملكة في تل أبيب منذ إقامة العلاقات بين الجانبين قبل نحو عام.

وترافق مع ذلك إعلان المنامة عن تسهيلات تمكن الإسرائيليين الراغبين بزيارة البحرين من الحصول على تأشيرات دخول إلى أراضيها.

وكانت شركة طيران الخليج أعلنت الأسبوع الماضي عن تدشين خط مباشر بين تل أبيب والمنامة ابتداء من نهاية الشهر الجاري بواقع رحلتين أسبوعيا.

وبداية سبتمبر/أيلول الحالي وصل السفير الجلاهمة لتولي مهامه رسميا، وفي الثاني من الشهر ذاته التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، وفي اليوم نفسه أعلنت إسرائيل تعيين أول سفير لها بالمنامة بعد تطبيع العلاقات بين الطرفين العام الماضي 2020.

وكانت البحرين قد أعلنت -نهاية مارس/آذار الماضي- تعيين الجلاهمة سفيرا لدى إسرائيل، وأصدر الملك مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد والسفير البحريني خالد الجلاهمة (مواقع التواصل)

تعيين وتطبيع

وفي 29 مايو/أيار الماضي أدى الجلاهمة اليمين القانونية أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

والجلاهمة مدير إدارة العمليات بالخارجية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير المملكة في الولايات المتحدة (2009-2013).

وأصبح رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما.

وكانت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أثارت غضب الفلسطينيين ووصفوها بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا للسلام مع إسرائيل.

المصدر : الجزيرة

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رسم: رأفت الخطيب
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