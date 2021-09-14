انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|مصر

بوليتيكو: بايدن قرر حجب بعض المساعدات عن مصر

خطة إدارة بايدن قد لا ترتقي إلى تطلعات بعض أعضاء الكونغرس (الأوروبية-أرشيف)
خطة إدارة بايدن قد لا ترتقي إلى تطلعات بعض أعضاء الكونغرس (الأوروبية-أرشيف)
14/9/2021

نقل موقع بوليتيكو (Politico) عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب جزء من المساعدات العسكرية المشروطة لمصر، بسبب مخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان فيها، كما ارتأت فرض قيود على استخدام الجزء الباقي من تلك الأموال.

وأوضح المسؤول في وقت متأخر أمس الاثنين، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عازم على اتخاذ هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل، وهي الامتناع عن استخدام بند يخوله إرسال المساعدات إلى مصر كاملة، متجاوزا اعتراضات الكونغرس.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا. ويضع الكونغرس شروطا تتعلق باحترام حقوق الإنسان على 300 مليون دولار من ذلك المبلغ الإجمالي، غير أنه يحق لوزير الخارجية أن يتجاوز تلك الشروط ويسمح بتمرير المساعدات إلى القاهرة وهو ما جرت عليه العادة.

وقال المصدر نفسه إن إدارة بايدن تنوي تمرير 170 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار إلى مصر، وحجب الـ130 مليون دولار الباقية إلى أن تستوفي الحكومة المصرية شروطا غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وأضاف أن الـ170 مليونا لن تكون صالحة للاستخدام إلا في أوجه معينة، مثل مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.

وقال موقع بوليتيكو إن هذا القرار قد لا يرتقي إلى آمال بعض أعضاء الكونغرس والناشطين الذين تقلقهم انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه ربما يكون أكثر انتصارا لحقوق الإنسان من أغلب المواقف التي اتخذتها الإدارات الأميركية السابقة بشأن المعونة العسكرية لمصر.

المصدر : بوليتيكو

حول هذه القصة

السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ ويبحثان جهود إحياء عملية السلام

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ، وكانت الرئاسة المصرية قالت إنهما سيبحثان جهود إحياء عملية السلام والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

13/9/2021
المزيد من سياسة

القضاء العسكري في رام الله يؤجل النظر في محاكمة المتهمين بوفاة نزار بنات

حضور أمني مكثف في المحكمة العسكرية قبل دخول المتهمين (رويترز)

قلق كبير بشأن مصيرهم.. أسرى فلسطينيون يخوضون إضرابا جماعيا عن الطعام احتجاجا على تردي أوضاعهم

الأسرى أكدوا تدهور أوضاعهم داخل المعتقلات بعد نجاح زملاء لهم في الفرار قبل إعادة اعتقال بعضهم (الأناضول-أرشيف)

لوموند: الجيش هو المسيطر حتى الآن على الاقتصاد والسياسة الخارجية بالسودان

هورنر: الجيش لم يرسل أي إشارة تشي بأنه مستعد للتخلي عن دوره المهيمن في البلاد (رويترز)

تحذير من الموجة الرابعة لكورونا في مصر وبطاقة لكل طالب بعد التطعيم لدخول الجامعة

إجراءات احترازية بالجامعات المصرية لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا (شترستوك)
الأكثر قراءة

بالدموع.. برلمانية بريطانية مسلمة تكشف معاناتها مع الإسلاموفوبيا

كلمة زارا سلطانة أحدثت ضجة في صفوف السياسيين البريطانيين وامتدحها العديد من البرلمانيين (رويترز)

وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال: الولايات المتحدة تعاملت بشكل بشع مع ممتلكات الشعب الأفغاني

أمير خان متقي قال إن حركة طالبان تواجه ضغوطا من دول العالم ومن دول الجوار (الأناضول)

لا تُؤجّل قراءة هذا التقرير إلى وقتٍ لاحق: إليك نصائح علم النفس للتغلّب على عادة التسويف

رسم: رأفت الخطيب
logo

إريك زمور.. المرشح لرئاسة فرنسا الذي يفضل النازية على الإسلام