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سياسة|مصر

السيسي يستقبل صالح وحفتر ويؤكد على أهمية إجراء انتخابات ليبيا في موعدها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح (يسار) واللواء المتقاعد خليفة حفتر في القاهرة (الفرنسية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح (يسار) واللواء المتقاعد خليفة حفتر في القاهرة (الفرنسية)
14/9/2021

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -اليوم الثلاثاء- رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر، مشددا على مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كافة الليبيين بما يضمن وحدة ليبيا.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي -على صفحته الرسمية في فيسبوك- أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كلا من السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وشدد الرئيس المصري على أهمية إجراء انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل في ليبيا.

وأوضحت الرئاسة المصرية -في بيان- أن السيسي استقبل بالقاهرة كلا من صالح وحفتر "بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية"، دون تفاصيل عن مدة زيارتهما للبلاد.

وقال بيان ثان للرئاسة المصرية -نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد- إن اللقاء بحث "آخر التطورات على الساحة الليبية.. واستعرض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بكافة المستويات".

وأكد السيسي على "مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية".

وفي هذا الصدد أشار الرئيس المصري إلى أهمية "الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام برلمانيا ورئاسيا المنتظر بنهاية العام الجاري (2021)، ومنع التدخلات الخارجية".

من جانبهما، أكد صالح وحفتر "اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، خاصة في ضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري"، وفق البيان المصري.

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة -تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا- مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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