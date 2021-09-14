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سياسة|يمن

الحوثيون يعلنون إبحار أول سفينة حاويات من جدة للحديدة منذ بدء الحرب

ميناء الحديدة اليمني (الجزيرة)
ميناء الحديدة اليمني (الجزيرة)
14/9/2021

أعلنت جماعة الحوثي إبحار سفينة حاويات من مدينة جدة السعودية إلى ميناء محافظة الحديدة غربي اليمن الخاضع لسيطرتها، هي الأولى منذ اندلاع الحرب قبل 7 سنوات.

وقال رئيس ما يعرف باللجنة الثورية العليا للحوثيين محمد علي الحوثي في تغريدة عبر "تويتر" (Twitter) مساء أمس الاثنين إنها أول سفينة محملة بالحاويات تبحر مباشرة من جدة إلى ميناء الحديدة (غرب) منذ بدء "الحصار والقصف للميناء من قبل العدوان (التحالف)".

واعتبر أن استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة خطوة صحيحة في تعزيز الثقة للمضي نحو سلام شامل.

وأضاف الحوثي أنه ليس من المعقول بعد الآن أن تجد السعودية أي مبرر لمنع السفن التي تأتي من موانئها أو ترغمها على عبور جيبوتي كما في السابق، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تصدر حتى الآن إفادة رسمية من السلطات السعودية أو الحكومة اليمنية بهذا الشأن.

ومنذ سنوات تتهم جماعة الحوثي التحالف الذي تقوده السعودية بفرض حصار على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، ومنع تدفق السلع والمشتقات النفطية، الأمر الذي ينفيه التحالف.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وينفذ تحالف تقوده الجارة السعودية، منذ 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

المصدر : وكالة الأناضول

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رسم: رأفت الخطيب
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