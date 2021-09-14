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سياسة|إمارات عربية متحدة

الإمارات تدرج 38 شخصا و15 شركة على قائمة الإرهاب

الإمارات قالت إنها حريصة على استهداف "الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له" (رويترز)
الإمارات قالت إنها حريصة على استهداف "الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له" (رويترز)
13/9/2021

أدرجت دولة الإمارات 38 فردا و15 شركة على قائمة للأشخاص والكيانات التي تعدها داعمة للإرهاب، وقالت إنها حريصة على استهداف "الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب".

وتشمل الأسماء التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات، الاثنين: 4 إماراتيين، و8 يمنيين، و4 سوريين، وشخصين من لبنان، واثنين آخرين من العراق، و5 من إيران، وكذلك أفرادا من السعودية والأردن وأفغانستان والهند وبريطانيا.

وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بإدراج تلك الشخصيات والشركات ضمن القائمة المعتمدة للأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وأضافت أن القرار يأتي في إطار "حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له".

ويلزم القرار "جهات الرقابة كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين السارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة".

المصدر : وكالات

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رسم: رأفت الخطيب
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