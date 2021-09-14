الأسد يزور موسكو وبوتين يهنئه على فوزه "الجيد" برئاسة سوريا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع مع نظيره السوري بشار الأسد في موسكو أمس الاثنين.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن الأسد قدم إلى موسكو في زيارة غير معلنة.

وقال بوتين بداية اللقاء مع الأسد "يسعدني أن أرحب بكم مرة أخرى في موسكو. وقبل كل شيء أود أن أهنئكم بعيد ميلادكم الذي كان منذ أيام".

كما تحدث عن نتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا، مهنئا الأسد على "النتائج الجيدة" قائلا "إن هذه النتائج تؤكد ثقة السوريين بك وعلى الرغم من كل الصعوبات ومآسي السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عودة الحياة الطبيعية".

وفي سياق آخر، قال بوتين إن القوات الأجنبية، التي يجري نشرها في سوريا دون قرار من الأمم المتحدة، تشكل عائقا أمام توحيد البلاد، بحسب بيان رسمي بشأن الاجتماع.