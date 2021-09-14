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سياسة|سوريا

الأسد يزور موسكو وبوتين يهنئه على فوزه "الجيد" برئاسة سوريا

الأسد التقى بوتين من قبل في موسكو في زيارات لم يعلن عنها مسبقا (الأوروبية)
الأسد التقى بوتين من قبل في موسكو في زيارات لم يعلن عنها مسبقا (الأوروبية)
14/9/2021

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع مع نظيره السوري بشار الأسد في موسكو أمس الاثنين.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن الأسد قدم إلى موسكو في زيارة غير معلنة.

وقال بوتين بداية اللقاء مع الأسد "يسعدني أن أرحب بكم مرة أخرى في موسكو. وقبل كل شيء أود أن أهنئكم بعيد ميلادكم الذي كان منذ أيام".

كما تحدث عن نتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا، مهنئا الأسد على "النتائج الجيدة" قائلا "إن هذه النتائج تؤكد ثقة السوريين بك وعلى الرغم من كل الصعوبات ومآسي السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عودة الحياة الطبيعية".

وفي سياق آخر، قال بوتين إن القوات الأجنبية، التي يجري نشرها في سوريا دون قرار من الأمم المتحدة، تشكل عائقا أمام توحيد البلاد، بحسب بيان رسمي بشأن الاجتماع.

المصدر : وكالات

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رسم: رأفت الخطيب
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