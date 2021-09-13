شرطة الاحتلال تطلق النار على فلسطيني طعن إسرائيلييْن بالقدس

أطلقت شرطة الاحتلال النار على فلسطيني، اليوم الاثنين، في المحطة المركزية للحافلات بمدينة القدس، بعد أن قالت إنه طعن إسرائيليَين اثنين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن إسرائيليَيْن، أُصيبا بعملية طعن بالقدس الغربية. وأضافت في تصريح مكتوب أنه تم إطلاق النار على الفلسطيني الذي أُصيب بجروح، دون تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابته.

وفي التفاصيل، ذكرت أن فلسطينيا جاء إلى محل تجاري في شارع يافا في القدس، وطعن مدنيين بسكين، وأنهما أُصيبا بجروح متوسطة، ونُقلا لتلقي العلاج.

مصادر عبرية: "لحظة نقل أحد المستوطنين المصابين بعملية طعن قرب محطة الحافلات المركزية غرب القدس المحتلة".#فلسطين pic.twitter.com/ACFlGMrdjq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 13, 2021

وذكرت أن ضباط حرس الحدود (يتبعون للشرطة) رصدوا الحادث، وأطلق أحدهم النار على المهاجم، الذي يعالج الآن طبيا بعد أن فحصه خبير في الشرطة.

وأفادت نجمة داود الحمراء (منظمة إسعاف طبية إسرائيلية) أنه تم نقل الإسرائيليَين إلى مستشفى شعري تسيدك بالقدس لتلقي العلاج.

ראשוני: חשד לפיגוע דקירה בתחנה המרכזית בירושלים. שני צעירים כבני 25 נפצעו בינוני, המחבל נוטרל@SuleimanMas1 pic.twitter.com/x7g5W12cNn — כאן חדשות (@kann_news) September 13, 2021

إطلاق نار على فلسطيني آخر

وفي حادثة أخرى، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إسعاف شاب فلسطيني أطلقت عليه النار عند مفرق رئيسي للطرق قرب مجمع مستوطنات غوش عتسيون جنوب بيت لحم.

وأحاط الجنود الإسرائيليون بالشاب الذي كان ملقى على قارعة الطريق بعد أن أصيب بجروح وصفت بالحرجة.

وكان جنود الاحتلال قد أطلقوا النار عليه بذريعة محاولته طعن أحدهم.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن لديه معلومات بأن الشاب كان يهرول نحو الجنود وهو يلوح بسكين ويهتف الله أكبر، قبل أن يطلقوا عليه النار، حسب وصف البيان.