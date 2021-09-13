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سياسة|فلسطين

شرطة الاحتلال تطلق النار على فلسطيني طعن إسرائيلييْن بالقدس

مسعفون إسرائيليون ينقلون جريحا في أعقاب عملية الطعن في القدس (الفرنسية)
مسعفون إسرائيليون ينقلون جريحا في أعقاب عملية الطعن في القدس (الفرنسية)
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202104:19 PM (مكة المكرمة)

أطلقت شرطة الاحتلال النار على فلسطيني، اليوم الاثنين، في المحطة المركزية للحافلات بمدينة القدس، بعد أن قالت إنه طعن إسرائيليَين اثنين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن إسرائيليَيْن، أُصيبا بعملية طعن بالقدس الغربية. وأضافت في تصريح مكتوب أنه تم إطلاق النار على الفلسطيني الذي أُصيب بجروح، دون تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابته.

وفي التفاصيل، ذكرت أن فلسطينيا جاء إلى محل تجاري في شارع يافا في القدس، وطعن مدنيين بسكين، وأنهما أُصيبا بجروح متوسطة، ونُقلا لتلقي العلاج.

وذكرت أن ضباط حرس الحدود (يتبعون للشرطة) رصدوا الحادث، وأطلق أحدهم النار على المهاجم، الذي يعالج الآن طبيا بعد أن فحصه خبير في الشرطة.

وأفادت نجمة داود الحمراء (منظمة إسعاف طبية إسرائيلية) أنه تم نقل الإسرائيليَين إلى مستشفى شعري تسيدك بالقدس لتلقي العلاج.

إطلاق نار على فلسطيني آخر

وفي حادثة أخرى، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إسعاف شاب فلسطيني أطلقت عليه النار عند مفرق رئيسي للطرق قرب مجمع مستوطنات غوش عتسيون جنوب بيت لحم.

وأحاط الجنود الإسرائيليون بالشاب الذي كان ملقى على قارعة الطريق بعد أن أصيب بجروح وصفت بالحرجة.

وكان جنود الاحتلال قد أطلقوا النار عليه بذريعة محاولته طعن أحدهم.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن لديه معلومات بأن الشاب كان يهرول نحو الجنود وهو يلوح بسكين ويهتف الله أكبر، قبل أن يطلقوا عليه النار، حسب وصف البيان.

المصدر : الجزيرة

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