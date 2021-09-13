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سياسة|أفغانستان

نيويورك تايمز: نقل أول مجموعة من الطيارين الأفغان من أوزبكستان إلى الإمارات

صورة من داخل الطائرة التي اتجهت أمس إلى الإمارات (رويترز)
صورة من داخل الطائرة التي اتجهت أمس إلى الإمارات (رويترز)
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202108:10 PM (مكة المكرمة)

أفادت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) بأن مجموعة أولى من الطيارين الأفغان -الذين فروا مع عائلاتهم إلى أوزبكستان عبر طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية- نقلوا أمس الأحد إلى قاعدة عسكرية في الإمارات، وسط توقعات بنقل المزيد من الطيارين.

ونقلت الصحيفة هذه المعلومات عن العضو الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أوغست بفلوغر الذي قال أيضا "أنا سعيد للغاية لخروجهم، لكن هذه لم تكن عملية سلسة، كان الطيارون القوة الضاربة في الجيش الأفغاني ضد طالبان، ومن المهم جدا بذل كل ما في وسعنا لحمايتهم".

وذكرت نيويورك تايمز أن أعضاء الخدمة الأميركية السابقين -الذين دربوا العديد من الطيارين الأفغان- يعملون عن كثب بالتعاون مع أعضاء في الكونغرس ووزارة الخارجية، لترتيب نقل الطيارين إلى القواعد الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت مجموعة الطيارين ستنقل في النهاية إلى الولايات المتحدة أو إلى مكان آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتم نقل مجموعتين أخريين من الطيارين الأفغان وعائلاتهم في الأيام المقبلة، وذلك بموجب ترتيب تفاوضت عليه الولايات المتحدة مع أوزبكستان لنقل أكثر من 450 أفغانيا.

وقبل نقل المجموعة الأولى إلى الإمارات وقع الطيارون الأفغان في خضم معركة دبلوماسية، حيث ضغطت حركة طالبان على الحكومة الأوزبكية لتسليمهم، فيما كانت تدعو الولايات المتحدة أوزبكستان إلى الوفاء بتعهدها من أجل تأمين مرور آمن لعناصر الجيش الأفغاني الذين قاتلوا إلى جانبها.

وحتى لو تم نقل جميع الطيارين وطواقم الصيانة وأقاربهم بأمان من أوزبكستان إلى أماكن أخرى آمنة فقد أبدى النائب بفلوغر مخاوفه بشأن مصير أكثر من 40 طائرة مروحية أميركية متطورة كان يعمل عليها أولئك الطيارون، وقال "لا نريدها أن تقع في أيدي طالبان أو القاعدة".

المصدر : نيويورك تايمز

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