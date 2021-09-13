مقتدى الصدر يشكل لجنة للكشف عن مصير موسى الصدر المختفي في ليبيا منذ 1978

حركة أمل اللبنانية تقول إن "مدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي يعلم كل شيء حول اختفاء موسى الصدر"، وهو الذي ختم "زورا" جوازات سفر الصدر ومرافقيْه إلى روما.

كشف زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عن تشكيل لجنة للكشف عن مصير مؤسس حركة "أمل اللبنانية" موسى الصدر، المختفي في ليبيا منذ عام 1978.

وقال الصدر عبر حسابه على تويتر "تم تشكيل لجنة مهامها الكشف عن مصير القائد المغيب، السيد موسى الصدر"، ووجه ببدء عمل اللجنة، مبينا أنه "في عملها أجر كبير ونفع عظيم".

وكان آخر ظهور لموسى الصدر في ليبيا التي زارها في 25 أغسطس/آب 1978 رفقة اثنين من مساعديه لعقد اجتماع مع زعيمها الراحل العقيد معمر القذافي، وشوهدوا آخر مرة يوم 31 من الشهر ذاته، ثم اختفوا تماما بشكل غامض ولم يعرف مصيرهم بعد ذلك.

ويتهم شيعة لبنان وكذلك إيران ليبيا بالمسؤولية عن اختفاء الصدر ورفيقيه، لكن نظام القذافي نفى دوما اختفاءهم في أثناء وجودهم على أراضي ليبيا، وأكد أنهم غادروا إلى إيطاليا قبل الاختفاء، إلا أن السلطات الإيطالية أكدت أن الثلاثة لم يدخلوا البلاد لأنهم لم يخرجوا من ليبيا أصلا.

وتقول حركة أمل اللبنانية -التي تطالب بإلحاح السلطات الليبية بعد الثورة على القذافي عام 2011 بتوضيح مصير الثلاثة- إن "مدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي يعلم كل شيء حول اختفاء موسى الصدر"، وهو الذي ختم "زورا" جوازات سفرهم إلى روما.