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سياسي|سياسة|مصر

رئيس الوزراء الإسرائيلي في طريقه لمصر للقاء السيسي

توجه بينيت لمصر يتزامن مع تقديم مقترح إسرائيلي بشأن تنمية غزة مقابل التهدئة (رويترز)
توجه بينيت لمصر يتزامن مع تقديم مقترح إسرائيلي بشأن تنمية غزة مقابل التهدئة (رويترز)
13/9/2021

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين إلى منتجع شرم الشيخ المصري لعقد قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعد هذا أول لقاء علني لرئيس وزراء إسرائيلي مع الرئيس المصري منذ أكثر من 10 سنوات.

وتأتي هذه الزيارة -وفقا لمصادر- لبحث جملة من القضايا الثنائية بين الجانبين في مجالات مختلفة.

وسيبحث الجانبان أيضا العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحديدا تثبيت التهدئة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نقلت قناة كان الإسرائيلية أن تل أبيب قامت بسلسلة بوادر تجاه قطاع غزة، في ظل جهد مصري لتحقيق تسوية على حدود القطاع مع إسرائيل، بما في ذلك قضية الأسرى والمفقودين.

وتقول إسرائيل إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحتجز 4 إسرائيليين في غزة منذ حرب 2014، بينهم جنديان.

وتتزامن قمة السيسي وبينيت مع اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد خطة لتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة مقابل التزام حركة حماس بتهدئة طويلة الأمد، واعترف في الوقت ذاته بأن مطلب نزع سلاح المقاومة ليس واقعيا.

وكشف لبيد عن الخطة أمس الأحد خلال كلمة له أمام المؤتمر السنوي لمكافحة الإرهاب الذي انعقد في جامعة رايشمان بمدينة هرتسليا (شمالي إسرائيل).

وأوضح أنه ناقش فكرة الخطة مع عدد من قادة العالم، بمن فيهم نظيراه الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف، إضافة إلى مسؤولين في مصر والاتحاد الأوروبي والخليج، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

المصدر : الجزيرة

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