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سياسة|تونس

تونس.. سعيّد يقيل وزيرة والنهضة تطالب بانتخابات مبكرة واتحاد الشغل ينتقد تضييع الفرص

الرئيس التونسي قيس سعيّد (الجزيرة)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (الجزيرة)
13/9/2021

أعفى الرئيس التونسي قيس سعيّد المكلفةَ بمهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة سهام العيّادي من مهامها، ولم يذكر بيان الرئاسة التونسية أسباب هذا الإعفاء.

وشغلت سهام العيادي منصب كاتبة دولة للشباب والرياضة في حكومة هشام المشيشي، قبل أن تُكلف بمهام وزير الشباب والرياضة بالنيابة في الحكومة نفسها، بعد إقالة المشيشي وزير الشباب.

النهضة: سعيّد ذهب بعيدا في خرق الدستور

وأعرب رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية في حركة النهضة التونسية محمد القوماني عن رفضه تعليق العمل بالدستور أو تغييره، مؤكدا انفتاح حزبه على تغيير بعض فصول الدستور.

ووصف القوماني -في تصريحات لإذاعة محلية- بقاء تونس من دون حكومة لمدة شهر ونصف الشهر بالحالة السريالية، على حد وصفه.

ورأى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ذهب بعيدا في خرق الدستور، وأدخل البلاد في متاهات جديدة -وفق تعبيره- مطالبا إياه بتوضيح موقفه في ما يتعلق بالنظام السياسي، ومنتقدا ما عدّه تضاربا في آراء الرئاسة بهذا الخصوص.

كما دعا القوماني الرئيس إلى الالتزام بالدستور والتوجه إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

اتحاد الشغل ينتقد تضييع الفرص

وانتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ما عده تضييع الفرص لإعادة بناء تونس من قبل الأطراف الحاكمة.

وقال الطبوبي -خلال لقاء نقابي- إنه لا أحد بإمكانه أن يحكم البلاد وأن يفعل فيها ما يريد، وأكد أن الاتحاد سيدعم من يتبنى ما وصفها بالخيارات الوطنية والدولة المدنية الديمقراطية والاجتماعية، وسيتصدى لكل من يخرج عن هذه الخيارات، وفق تعبيره.

المصدر : الجزيرة

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