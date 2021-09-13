تضمنت إعفاء مسؤول بارز.. أوامر ملكية سعودية بتعيين مسؤولين بمناصب مختلفة

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز 3 أوامر ملكية شملت تعيين مسؤولين في مناصب مختلفة وإعفاء مسؤول بارز من منصبه.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الأمر الأول تضمن إعفاء رئيس الشؤون الخاصة للعاهل السعودي المهندس ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي من منصبه، وتعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل خلفا له.

وجاء الأمر الملكي الثاني بتعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

وتضمن الأمر الملكي الثالث تعيين بدر بن عبد الرحمن بن سليمان القاضي نائبا لوزير الرياضة.