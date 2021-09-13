بعد توقف استمر 3 أشهر.. استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد

استؤنفت بالمحكمة المركزية الإسرائيلية، في القدس الشرقية اليوم الإثنين، محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.

وتعتبر هذه الجلسة -التي عقدت بعد استراحة استمرت 3 أشهر- الأولى بعد أن أصبح نتنياهو زعيما للمعارضة، والخامسة منذ تقديم المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت لائحة اتهام ضده، نهاية يناير/كانون الثاني 2020، شملت اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وعقدت جلسة أولى لنتنياهو نهاية مايو/أيار 2020، وثانية في يوليو/تموز من ذات العام، ثم ثالثة في أبريل/نيسان 2021، وجلسة رابعة في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت القناة الإسرائيلية 13 "استؤنفت محاكمة بنيامين نتنياهو صباح اليوم (الاثنين) في المحكمة المركزية بالقدس، وعقدت بدون حضوره".

وأشارت إلى أن المحكمة تستمع إلى شهادة الرئيس التنفيذي السابق لموقع والا الإخباري إيلان يشوع.

وقال موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري إن يشوع هو الأول الذي يقدم شهادته في القضية المعروفة بـ الملف 4000.

ويتهم نتنياهو في هذا الملف بتقديم تسهيلات الفترة ما بين 2014-2017 لرجل الأعمال شاؤول الوفيتش مقابل حصوله وعائلته على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا الإخباري المملوك لرجل الأعمال.

دفاع وأدلة جديدة

وفي السياق، قال الموقع إن محامي الدفاع عن نتنياهو سيدخلون قاعة المحكمة مسلحين بأدلة جديدة مستمدة من الاتصالات الشخصية بين يشوع وشخصيات أخرى يأملون أن تظهر أن نتنياهو لم يحظ بتغطية تفضيلية من قبل الموقع الإخباري.

وأضاف أن الدفاع يحاول إظهار أنه على عكس ما قاله يشوع بالمحكمة، وأن الأوامر كانت بإعطاء قصص معينة مساحة أكبر أو أصغر ليس فقط من نتنياهو ولكن أيضًا من سياسيين ورجال أعمال وشركات.

وتابع "لدعم قضيتهم، سيقدمون محتوى من حوالي 25 ألف سطر من الرسائل النصية ومئات من رسائل البريد الإلكتروني الشخصية بين يشوع وآخرين".

وجاءت فترة الاستراحة التي استمرت 3 أشهر في المحاكمة، وذلك بعد أن طلب المدعون مزيدًا من الوقت لتقديم جميع المواد اللازمة بالقضية.

ومع استئناف المحاكمة، ستعقد جلسات الاستماع مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والثلاثاء، بحسب الموقع.