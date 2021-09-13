المغرب.. انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وأخنوش يبحث عن أغلبية منسجمة

عقب تكليف ملك المغرب لأخنوش يوم الجمعة الماضي بتشكيل الحكومة قال زعيم حزب التجمع إن "حزبه سيطلق مشاورات مع الأحزاب التي يمكن أن تتوافق مع الحزب، من أجل تشكيل أغلبية منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة"

انطلقت اليوم الاثنين مشاورات تشكيل الحكومة المغربية، والتقى رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش بالأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الذي حل حزبه ثالثا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأربعاء الماضي، وتصدرها حزب "التجمع الوطني للأحرار" بـ102 مقعد، وكان ملك المغرب محمد السادس عين يوم الجمعة الماضي رئيسا للحكومة.

وقال زعيم حزب الأصالة والمعاصرة في تصريحات صحفية "تبادلنا بعض الأفكار حول إمكانية التحالف الحكومي".

وأضاف أن حزبه تلقى إشارات إيجابية جدا بخصوص التحالف، وسيعمل على استمرار هذا الحوار من أجل بناء تصور مشترك.

وكان حزب عبد اللطيف وهبي أكبر أحزاب المعارضة إبان الحكومة السابقة التي ترأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني الذي مني بهزيمة كبيرة في الانتخابات، إذ حصل على 13 مقعدا (المرتبة الثامنة) بعدما كان فاز بـ125 مقعدا (المرتبة الأولى) في الانتخابات التشريعية للعام 2016.

ومن المنتظر أن يلتقي أخنوش بالأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في وقت لاحق اليوم، ضمن مشاورات تشكيل الحكومة.

وكان حزب الاستقلال (أقدم الأحزاب المغربية) قد حل ثالثا في انتخابات الأربعاء الماضي بـ81 مقعدا، خلف حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا (86 مقعدا).

أغلبية منسجمة

وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة، قال عزيز أخنوش -وهو من أغنى أثرياء المغرب- في تصريحات للصحافة إن "حزبه سيطلق مشاورات مع الأحزاب التي يمكن أن تتوافق مع الحزب من أجل تشكيل أغلبية منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة".

وكان عضو المكتب السياسي لحزب التجمع رشيد الطالبي العلمي صرح أول أمس السبت -في مؤتمر صحفي في الرباط- بأن مشاورات تشكيل الحكومة ستضم مختلف الأحزاب التي حصلت على مقاعد في البرلمان، موضحا أن أرضية هذه المفاوضات تتمثل في البرنامج الحكومي الذي سيكون مستمدا في معظمه من برنامج الحزب وبرامج الأحزاب التي تتقاطع معه الرؤى والأفكار.

ويتعين على حزب أخنوش تشكيل ائتلاف حكومي يمكنه حشد أغلبية برلمانية مؤلفة من 98 مقعدا على الأقل من مقاعد مجلس النواب.