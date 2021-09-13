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سياسة

الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة

غارات إسرائيلية سابقة على مواقع للمقاومة في قطاع غزة (غيتي-أرشيف)
غارات إسرائيلية سابقة على مواقع للمقاومة في قطاع غزة (غيتي-أرشيف)
13/9/2021

أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت فجر اليوم الاثنين مواقع للفصائل الفلسطينية شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وكانت القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من القطاع مساء أمس الأحد باتجاه مستوطنة سديروت والبلدات القريبة منها في غلاف غزة حيث دوت صفارات الإنذار، وأبلغ الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 4 أشخاص خلال محاولتهم الهرب إلى مكان آمن.

وهذه هي الليلة الثالثة على التوالي التي تشهد إطلاق صواريخ باتجاه غلاف غزة.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قد هدد في وقت سابق بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفلسطينيين في قطاع غزة سيدفعون ثمنا باهظا إذا حدث تصعيد جديد في القطاع.

وترجح أوساط استخباراتية وأمنية في إسرائيل أن التصعيد في غزة هو مسألة وقت، وذلك بسبب الفشل في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد وإعادة إعمار القطاع، وكذلك الإخفاق في إتمام صفقة لتبادل الأسرى، وعدم التوصل -كما يبدو- إلى منظومة لتحويل أموال المساعدة القطرية إلى القطاع.

وفي خضم الحديث عن تصعيد محتمل، قام الجيش الإسرائيلي بتعزيز الجدار الخرساني في المنطقة المكشوفة على السياج الحدودي المحاذي لشمال قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وكان الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم قال -تعليقا على غارات إسرائيلية سابقة- إن التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة يعد شكلا من أشكال العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتصدير أزمات الحكومة الإسرائيلية، لا سيما بعد حادثة هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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