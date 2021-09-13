انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|قطر

أمير قطر يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد ويبحثان تعزيز العلاقات

مباحثات أمير قطر (يمين) ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية (الجزيرة)
مباحثات أمير قطر (يمين) ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية (الجزيرة)
13/9/2021

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين في الدوحة رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية.

وأضافت الوكالة أن المباحثات -التي عقدت بالديوان الأميري- تناولت أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وكانت وكالة الأنباء القطرية أفادت بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد وصل الدوحة أمس الأحد مع الوفد المرافق له في زيارة عمل إلى البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال: الولايات المتحدة تعاملت بشكل بشع مع ممتلكات الشعب الأفغاني

أمير خان متقي قال إن حركة طالبان تواجه ضغوطا من دول العالم ومن دول الجوار (الجزيرة)

متحول جنسيا.. السجن 53 عاما لزعيمة مليشيا أميركية أدينت بتفجير مسجد في مينيسوتا

الانفجار وقع خلال أغسطس/آب 2017 في مسجد دار الفاروق الإسلامي (الأوروبية)

وزير خارجية قطر: عزل أفغانستان لمجرد استلام طالبان الحكم ليس حلا

وزيرا الخارجية القطري والإسباني خلال المؤتمر الصحفي المشترك بالدوحة (الجزيرة)

بعد عام من تطبيع العلاقات.. سفير البحرين لدى تل أبيب يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي

الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات (الصحافة البحرينية)
الأكثر قراءة
logo

إريك زمور.. المرشح لرئاسة فرنسا الذي يفضل النازية على الإسلام

لا تُؤجّل قراءة هذا التقرير إلى وقتٍ لاحق: إليك نصائح علم النفس للتغلّب على عادة التسويف

رسم: رأفت الخطيب

الثوم يقضي على الفيروسات والبكتيريا ويكافح السرطان

ماذا يحدث للجسم عند النوم تحت المكيف؟