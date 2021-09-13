استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ووفدا مرافقا له في الدوحة، وبحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين.
أمير قطر يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد ويبحثان تعزيز العلاقات
13/9/2021
التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين في الدوحة رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية.
وأضافت الوكالة أن المباحثات -التي عقدت بالديوان الأميري- تناولت أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
وكانت وكالة الأنباء القطرية أفادت بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد وصل الدوحة أمس الأحد مع الوفد المرافق له في زيارة عمل إلى البلاد.
المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)