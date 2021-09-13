أمير قطر يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد ويبحثان تعزيز العلاقات

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين في الدوحة رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية.

وأضافت الوكالة أن المباحثات -التي عقدت بالديوان الأميري- تناولت أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وكانت وكالة الأنباء القطرية أفادت بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد وصل الدوحة أمس الأحد مع الوفد المرافق له في زيارة عمل إلى البلاد.