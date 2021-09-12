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قطر
وزير الخارجية القطري يقوم بزيارة إلى العاصمة الأفغانية كابل
12/9/2021
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وزير الخارجية القطري يقوم بزيارة إلى العاصمة الأفغانية كابل
المصدر : الجزيرة
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