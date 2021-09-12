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سياسة|قطر

وزير الخارجية القطري يقوم بزيارة إلى العاصمة الأفغانية كابل

12/9/2021

وزير الخارجية القطري يقوم بزيارة إلى العاصمة الأفغانية كابل

المصدر : الجزيرة
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