انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|لبنان

قرداحي يدعو إعلام لبنان لعدم استضافة المبشرين بـ"الجحيم"

وزير الإعلام اللبناني الجديد جورج قرداحي (مواقع التواصل)
وزير الإعلام اللبناني الجديد جورج قرداحي (مواقع التواصل)
12/9/2021

دعا وزير الإعلام اللبناني الجديد جورج قرداحي، اليوم الأحد، وسائل إعلام بلاده إلى عدم استضافة سياسيين ومحللين يبشرون لبنان بالجحيم، على حد وصفه.

وقال قرداحي في تصريح للصحفيين بمطار بيروت -فور وصوله إلى لبنان قادما من الإمارات- عقب يومين من إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديد "أريد من وسائل الإعلام أن تمتنع عن استضافة السياسيين والمحللين الذين يبشروننا دائما بالجحيم" من دون تسميتهم.

وطالب من وصفهم "ببعض الجهابذة والمحللين"، الذين ظهروا عبر شاشات وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين وحللوا تشكيل الحكومة والمحاصصة، بأن "يسمحوا لنا بالعمل ويهدؤوا قليلا".

ووصف بعض التعليقات عن تشكيل الحكومة الجديدة بالمخزية والمعيبة، قائلا إن لبنان -كما وصفها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي- "طائرة تهبط اضطراريا".

وأول أمس الجمعة، تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي عقب 13 شهرا من التعثر إثر استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في العاشر من أغسطس/آب 2020 بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

ويأمل اللبنانيون أن تضع الحكومة الجديدة حدا للأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد منذ أواخر 2019، والتي أدت إلى انهيار مالي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

زعماء ورؤساء دعوها للإسراع في الاستجابة لاحتياجات المواطنين.. ترحيب دولي بالحكومة اللبنانية الجديدة

رحّب زعماء دوليون ورؤساء دول بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي يوم أمس الجمعة، ودعت الأمم المتحدة وأميركا ودول أخرى الحكومة الجديدة للإسراع في الاستجابة لاحتياجات اللبنانيين.

11/9/2021

من برنامج: ما وراء الخبر

بعد إعلان تشكيل الحكومة في لبنان.. ما فرص نجاحها؟

قال منسق الأبحاث في معهد الدراسات المستقبلية ميشيل أبو نجم إن الحكومة اللبنانية التي أعلن عنها اليوم ولدت من النفس الإيجابي بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي وسط جو من المشاحنات السياسية.

تحديات الحكومة اللبنانية الجديدة

تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة نجيب ميقاتي، مجموعة من التحديات؛ أهمها القدرة على الحد من الانهيار الاقتصادي والمالي، والتحضير للانتخابات النيابية.

المزيد من سياسة

إنفاق بلا حدود.. هكذا تمول الأحزاب العراقية حملاتها الانتخابية

الحملات الانتخابية بدأت مبكرا في مختلف المدن العراقية (الأناضول)

وزير الخارجية القطري يزور أفغانستان وأربع طائرات أممية تصل مطار كابل للمرة الأولى بعد تشغيله

وزير الخارجية القطري (الجزيرة)

"اسجد للكلب".. واقعة طبيب وممرض هزت المجتمع المصري

صورتان من مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع خلال اليومين الماضيين (مواقع التواصل)

وزير الخارجية القطري يقوم بزيارة إلى العاصمة الأفغانية كابل

الأكثر قراءة
logo

آخر قلاع الإسلاميين العرب.. لماذا انتهى حكم العدالة والتنمية المغربي بهزيمة قاسية؟

والداه نفيا تورطه في تلك الحادثة.. من هو محمد عطا المصري المتهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول؟

أحداث 11 سبتمبر/أيلول (مواقع التواصل الاجتماعي)

6 أسرار تجعلك تعيش أكثر من 100 عام

11 سبتمبر 2001.. ما قصة طياريْن أميركيين كلفا بمهمة انتحارية؟

بيني أقلعت بطائرتها إف-16 بسرعة ألفي كيلومتر في الساعة بحثا عن الطائرة الرابعة (الفرنسية)