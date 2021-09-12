قرداحي يدعو إعلام لبنان لعدم استضافة المبشرين بـ"الجحيم"

دعا وزير الإعلام اللبناني الجديد جورج قرداحي، اليوم الأحد، وسائل إعلام بلاده إلى عدم استضافة سياسيين ومحللين يبشرون لبنان بالجحيم، على حد وصفه.

وقال قرداحي في تصريح للصحفيين بمطار بيروت -فور وصوله إلى لبنان قادما من الإمارات- عقب يومين من إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديد "أريد من وسائل الإعلام أن تمتنع عن استضافة السياسيين والمحللين الذين يبشروننا دائما بالجحيم" من دون تسميتهم.

وطالب من وصفهم "ببعض الجهابذة والمحللين"، الذين ظهروا عبر شاشات وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين وحللوا تشكيل الحكومة والمحاصصة، بأن "يسمحوا لنا بالعمل ويهدؤوا قليلا".

ووصف بعض التعليقات عن تشكيل الحكومة الجديدة بالمخزية والمعيبة، قائلا إن لبنان -كما وصفها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي- "طائرة تهبط اضطراريا".

وأول أمس الجمعة، تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي عقب 13 شهرا من التعثر إثر استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في العاشر من أغسطس/آب 2020 بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

ويأمل اللبنانيون أن تضع الحكومة الجديدة حدا للأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد منذ أواخر 2019، والتي أدت إلى انهيار مالي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.