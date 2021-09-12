توتر عقب اعتقال الاحتلال أسرى فارين.. غارات إسرائيلية جديدة على غزة ولا إصابات

أفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت فجر اليوم سلسلة غارات على مواقع تدريب وأراض زراعية في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، وكان نشطاء من القطاع أطلقوا أمس السبت صاروخا باتجاه إسرائيل عقب اعتقال سلطات الاحتلال 4 أسرى فلسطينيين من بين 6 فروا قبل أيام من سجن إسرائيلي شديد الحراسة.

وقال مراسل الجزيرة في غزة إن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع تدريب للفصائل الفلسطينية شرق مخيم المغازي وسط القطاع وغرب مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، كما استهدف أراضي زراعية جنوب ووسط القطاع، ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

وكان جيش الاحتلال أعلن مساء أمس عن اعتراض منظومة القبة الحديدية صاروخا أطلق من غزة باتجاه جنوب إسرائيل.

وفجر أمس السبت، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على مواقع في غزة، ‏ردا على إطلاق قذيفة صاروخية نحو إسرائيل مساء الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن هدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار الماضي، عقب 11 يوما من المواجهة بين الطرفين استشهد فيها 250 فلسطينيا وقتل 13 إسرائيليا.

وفي الضفة الغربية، وقعت أمس مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال في عدد من المناطق، أصيب على إثرها عشرات المتظاهرين بجروح وحالات اختناق.

واندلعت تلك المواجهات عقب قمع قوات الاحتلال مسيرات واحتجاجات في الضفة دعما للأسرى الفلسطينيين الذين فروا الاثنين الماضي من سجن جلبوع عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأعادت إسرائيل اعتقال 4 منهم، وتواصل البحث عن الأسيرين الآخرين.