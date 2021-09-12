اليابان ترفع مستوى الحذر بعد رصد غواصة ومدمرة في بحر شرق الصين

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الأحد رصد غواصة، يعتقد أنها صينية، قرب جزر تابعة لليابان في الجنوب، وذلك بعد أيام من رصد قارب آخر، وأوعزت قواتها برفع مستويات الحذر.

ومع أن الغواصة ظلت مغمورة، فإن الوزارة أفادت في بيان أنها تعتقد أن الغواصة صينية لأن مدمرة صينية من طراز "لويانغ الثالث" قريبة من الغواصة.

وذكر البيان أن الغواصة تحركت في الاتجاه الشمال الغربي قبالة الساحل الشرقي لجزيرة أمامي أوشيما، على بعد حوالي 700 كيلومتر شمال شرقي جزر بحر شرق الصين المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها اليابان، لكن بكين تطالب بها أيضا.

وطلبت وزارة الدفاع اليابانية من بحريتها جمع المعلومات والمراقبة اليقظة، كما أرسلت قوة الدفاع الذاتي البحرية 3 طائرات استطلاع ومدمرتين إلى المنطقة، لإرسال إنذار مبكر وجمع المعلومات.

ولم تدخل الغواصة أو السفينة المياه الإقليمية اليابانية، حيث يُطلب من الغواصات المارة قبالة سواحل دولة أخرى الظهور على السطح وإظهار علم وطني داخل المياه الإقليمية، بموجب القانون الدولي.

وتشكو اليابان منذ سنوات من توغلات سفن صينية عديدة في مياهها الإقليمية وبالقرب من جزر متنازع عليها، مما دفع طوكيو لتعزيز دفاعها في المناطق الجنوبية الغربية والجزر الواقعة شمال الجزر المتنازع عليها.

وكثيرا ما ترد الصين بغضب على إبحار سفن أميركية عبر المناطق المتنازع عليها في بحر جنوب الصين، وهو ما تقول واشنطن إنه يأتي في إطار حرية الملاحة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي يزور فيتنام ضمن رحلة إلى جنوب شرق آسيا، إنه يتعين على طوكيو وواشنطن الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق ببحر جنوب الصين والذي من شأنه أن يعقد النزاعات ويضخمها.