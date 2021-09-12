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سياسة|عراق

حظي باستقبال حافل.. الكاظمي في طهران لبحث ملفات ثنائية وإقليمية

الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على العلاقة بين البلدين.

الكاظمي (يسار) في ضيافة رئيسي في طهران (الأناضول)
الكاظمي (يسار) في ضيافة رئيسي في طهران (الأناضول)
12/9/2021

التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، حيث بحثا مواضيع ذات أبعاد إقليمية وأخرى ثنائية.

وكان الكاظمي قد وصل صباح اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول عراقي رفيع المستوى إلى طهران بعد تولي رئيسي منصبه رئيسا لإيران.

وجرت في قصر المؤتمرات الدولي في طهران مراسم استقبال رسمية للكاظمي والوفد المرافق له، وتأتي الزيارة استجابة لدعوة من رئيسي.

وقال الكاظمي في تصريح قبيل المغادرة إن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين".

وأضاف أن "العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الإستراتيجية على وفق مبادئ دعم الاستقرار والتعاون والصداقة، من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار".

وذكر بيان لمكتب الكاظمي أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع خلال الزيارة بعدد من القيادات الإيرانية.

وبعد انتخاب رئيسي في منصب الرئاسة الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي، وصف الكاظمي العلاقة معه بأنها "جيدة جدا"، وعبر عن حرصه على حماية العلاقات مع إيران والعمل على تطويرها.

ويضطلع العراق منذ شهور بمحاولة التقريب بين كل من السعودية وإيران في إطار خفض التوترات في المنطقة.

وكانت بغداد قد احتضنت مباحثات مباشرة سرية في أبريل/نيسان الماضي بين مسؤولي طهران والرياض للمرة الأولى منذ انقطاع العلاقات بينهما عام 2016. كما استضافت بغداد الشهر الماضي قمة إقليمية شاركت فيها كل من السعودية وإيران.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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