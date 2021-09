رئيس منظمة يهودية شهير: أعتذر لمعارضتي بناء مسجد بجوار موقع هجمات 11 سبتمبر

واشنطن- بعد 11 عاما على معارضته بناء مسجد ومركز إسلامي بجوار موقع برجي مركز التجارة العالمية القديم -اللذين سقطا إثر هجمات 11 سبتمبر/أيلول- اعتذر الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير "إيه دي إل" (ADL) جوناثان غرينبلات باسمه وباسم الرابطة لموقفهما السابق.

وغرد غرينبلات "ونحن نستعد للأعياد المقدسة، لقد أعدت التفكير في موقف اتخذناه قبل 11 عاما عندما عارضنا اختيار موقع مسجد ومركز إسلامي في 51 بارك أفينيو بجوار غراوند زيرو -موقع برجي مركز التجارة العالمي السابق- وكما ذكرت في مقالتي لموقع سي إن إن (CNN)، كنا مخطئين بكل صراحة ووضوح".

وتعد منظمة رابطة مكافحة التشهير من أعرق المؤسسات اليهودية، إذ تأسست عام 1913 لمواجهة العداء للسامية قبل الانتقال لدعم إسرائيل بعد إنشائها.

As we prepare for the High Holidays, I have been reflecting on a stance ADL took 11 years ago when we opposed the location of the then-proposed Park51 Islamic Community Center & Mosque near Ground Zero. As I write for @CNNOpinion, we were wrong, plain and simple. https://t.co/aBTpbOGB16

