القاهرة – أثارت تصريحات أدلى بها الصحفي المصري إبراهيم عيسى، خلال جلسة نقاشية عقدت أمس السبت، ضمن فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة واسعة من الجدل في الشارع المصري.

فقد طالب عيسى بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية، ووقف تدريس النصوص الدينية في المناهج الدراسية -باستثناء مادة الدين- وتساءل عن سبب عدم إضافة النصوص المسيحية وحتى اليهودية إلى المناهج.

كما طالب الكاتب السلطة بإصدار قرار بتحديد عدد الأبناء الذين يتلقون الدعم من الدولة عند طفلين فقط، ورفع الدعم عن باقي الأبناء.

وكان السيسي قد أطلق أمس خلال تلك الفعاليات "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" والتي تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحسب بيان للرئاسة.

إلغاء خانة الديانة

عيسى -الذي اشتهر على مدار سنوات بأطروحاته المثيرة للجدل فيما يتعلق بالدين والتراث الإسلامي- انتقد ما أسماه محاولات تديين الدولة، وإصدار دار الإفتاء فتاوى في أمور دنيوية مختلفة، داعيا الدولة لتعزيز حرية المعتقد في مصر، من خلال عدم معاقبة الشخص الذي يفطر في رمضان، وعدم وضع مواد دينية في المناهج الدراسية باستثناء مادة الدين، مستنكرا وضع النصوص الإسلامية في غياب النصوص المسيحية واليهودية عن المناهج.

كما طالب بحذف خانة الديانة من بطاقات الهوية المصرية، مشيرا إلى أنها أمر حديث، حيث فرضت عام 1956، مستنكرا الإبقاء على خانة الديانة أثناء الحديث عن إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فالمواطن عندما يقف أمام موظف أو جهة أمنية، فليس مهما للمسؤول أن يعرف ديانته، على حد قوله.

مطالبات عيسى حول حرية المعتقد وخانة الديانة بالبطاقة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل عن غضبهم للسماح لهذا الكاتب بالحديث عن الإسلام بهذا الشكل رغم أن الدولة تتحدث في مناسبات أخرى عن ضرورة التخصص في الأمر قبل الحديث عنه. وفي المقابل، عبر بعض المعلقين عن تأييدهم لفكرة إزالة خانة الديانة من البطاقة.

فى مصر ممنوع اى امام غير ازهرى ان يخطب جمعة او يعطى درس بمسجد

لكن مسموح لامثال #ابراهيم_عيسي الضرب فى صلب العقيدة و الخوض فى ايات القران و طلب حذف السنة والتعديل على شريعة منزلة

مصر دولة اسلامية يا ابراهيم بنص الدستور وبقوة شعبها رغم انفك انت ومن يحكمك pic.twitter.com/Ku52FGNTxC — محمد ناصر على (محاكاة) (@3m4710) September 12, 2021

الهباد الاعظم #ابراهيم_عيسي

يهبد ولا يبالي

النصوص القرآنية في الكتب لانها من اصول اللغه والبلاغه

وحق المواطنه مش حيجي من حذف خانة الديانه

رائي من يطالب المساوه هم المتدينين لانها حرب شرسه على كل ما هو ديني

فهل كل المشاكل اتحلت حتي يفكر الهباد ابو حملات في النصوص القرآنية في الكتب — عبدالله الشامي (@fb4ya0tghlhLnIZ) September 12, 2021

بعد ما طرحه إبراهيم_عيسى أمام السيسي هل توافق على حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي؟

القاهرة_والناس أوافق على حذف خانة الديانة من بطاقة إبراهيم عيسى pic.twitter.com/yCnxVcS4hk — بنت العمدة (@samrahmd55) September 12, 2021

#إبراهيم_عيسى في عدواة مستمرة مع الإسلام، ويحاول النيل منه في أي تصريح أو منشور، والنظام المصري يرحب بطرحه ويترك له مساحة مناسبة لذلك، وكما قال الأوائل:ردة ولا أبا بكر لها! pic.twitter.com/lhQccmyeoi — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 12, 2021

الوحيد الي اتكلم بشجاعه قدام الرئيس هو ابراهيم عيسي

عمره ما خيب ظني

الباقيين طبعا تطبيل وتعري$ فقط

مستغرب اني قريت تويته بتهاجمه انه فين الثورية بتاعت زمان وكده ، كل وقت وله ادان ، كتر خيره انه اتكلم عن الحبس الاحتياطي وعن قانون ازدراء الاديان وخانة الديانة ومجلس ما يدعي بالنواب — العلمو نورن! (@mohamed_husein) September 12, 2021

توافق مع دعوات الرئيس

دعوة عيسى تأتي متوافقة مع دعوات الرئيس المتكررة حول حرية المعتقد، والتي كان آخرها كلمته أمس خلال نفس الجلسة، والتي دعا فيها لحرية المعتقد، مؤكدا أنه يقبل الذي لا يؤمن بدين بشرط أن "يحترم مسار الآخرين ولا يفرض عليهم خياراته".

وقبل أسابيع دعا السيسي المصريين لإعادة التفكير في معتقداتهم قائلا "كلنا اتولدنا المسلم وغير مسلم بالبطاقة والوراثة، لكن هل حد يعرف إنه يجب أن نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نسير عليه؟".

وتابع "كنا صغيرين مش عارفين طب لما كبرنا هل فكرت ولا خايف تفكر في المعتقد الذي تسير عليه صح ولا غلط؟ هل فكرت بالسير في مسيرة البحث عن المسار حتى الوصول إلى الحقيقة؟".

رفع الدعم عن الطفل الثالث

عيسى توجه بسؤال للرئيس، خلال الحلقة النقاشية، حول إمكانية إصدار قرار أو قانون بتحديد عدد أطفال الأسرة التي ترعاها الدولة بطفلين فقط، ووقف الدعم عن الأطفال بعد الطفل الثالث، كوسيلة لمحاربة الزيادة السكانية.

لكن السيسي رفض اقتراح عيسى، موضحا أن هذا الأمر لا يمكن حله بقانون، وأنه لو كان القانون قادرا على حله لتم إصدار القانون منذ سنوات، مشيرا إلى مسؤولية الدولة عن الطفل إذا لم تقم أسرته بتعليمه، أو واجهته صعوبات في حياته.

وبدوره، شن الخبير التعليمي كمال مغيث هجوما شديدا على اقتراح عيسى، عبر حسابه بموقع فيسبوك، مستنكرا أن يطالب الكاتب -الذي قدم نفسه كمدافع عن العدل والحرية والحقوق- الدولة برفع يدها عن أبنائها.

وقال مغيث في منشوره إن قضية الإنجاب شديدة التعقيد ترتبط فيها العوامل الدينية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بشكل لا يمكن التعامل معه ببساطة وسطحية أو بمجرد إصدار قانون يكتبه أحد الترزية، ويبصم عليه مجلس النواب في جلسة عشرات الآلاف من القوانين.

هجوم المؤيدين

تصريحات عيسى عن رفع الدولة دعمها عن الطفل الثالث، لاقت استنكارا واسعا على مواقع التواصل في مصر، سواء من المؤيدين للسلطة والمعارضين على حد سواء.

وأعرب عدد من مؤيدي النظام عن غضبهم من وجود عيسى في المؤتمر، وتصريحاته التي قد تتسبب في إثارة الشارع على الدولة، مشيرين إلى مواقفه المتناقضة السابقة حول فترة حكم الرئيس الراحل حسني مبارك وثورة يناير.

#ابراهيم_عيسي عايز يورط الدوله والسيسي بأقتراحات تودي في داهيه

عايز يشيل الديانه من البطاقه

وعايز يشيل الدعم من الاطفال الزياده

اقترحات غير عقلانيه الغرض منها اثارة الرأي العام

كل مره تفتح بقك فيها يا ابراهيم يا عيسي بنتأكد انك فعلا عميل وخاين وافكارك الشاذه كلنا عارفينها — Magy tahon 🦋💞 (@magyy_hisham5) September 12, 2021

الرئيس و المثقف النص نص.

تابعت اسئلة ابراهيم عيسى و ردود الرئيس السيسي عليها و اصبت بالصدمة من ضحالة و خيابة أحد الذين خدعت فيهم كمثقف، طرح يكشف السطحية و عدم الوعى بما وراء الكلام الدعاءى الذى ما انا استخدمه لدغدغة مشاعر الليبراليين. كان الرئيس أكثر ثقافة و فهما و أكثر عمقا. — Mohamed El Nagdi (@melnagdi2005) September 12, 2021

لولا الإنقلاب اللي حصل كان زمانا مخدوعين في إبراهيم عيسى اللي كنا فاكرينه جيفارا والعنتيل خالد يوسف وعبد الحليم قنديل وصباحي وباسم يوسف ومحمود بانجو وبرايز وشلة الصيع اللي كنا بنقول عليهم أطهر وأنقى ما في الشعب المصري 😂😂#ثوره_يناير — الباز أفندي (@pazafandi) September 11, 2021

شريف عامر يحترمه الجميع .

اما ابراهيم عيسى :

مؤيدى مبارك يكرهونه

ابناء يناير يرونه خائنا وشاهد زور

مؤيدى النظام الحالى لايثقون به

الاسلاميين يشككون فى عقيدته

80% من الشعب (اهلاويه) يحتقرونه

الساده منظمى مؤتمرات الرئيس :

هذا الشخص خصما من قيمة المؤتمر — محمد حمدى (@ntMBzKvB0buPC5U) September 12, 2021

ابراهيم عيسي : فترة حكم الرئيس مبارك هي أكثر فترات الحكم حرية منذ عام ١٩٥٢

ولما هو كده سيادتك كنت معانا في الميدان ليه يا سيد براهيم ؟ طب احنا كنا مغيبين ، طب سيادتك كنت مُغيب بردوا زينا ؟ … يا جدع انت انا واحد من الناس كانت علاقتي بالسياسة جورنال سعادتك و مقالات سيادتك و 👎 — ashraf🏹🇦🇹 (@ashraf_saad_254) September 12, 2021