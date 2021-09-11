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سياسة

شاهد.. الشاب الذي صفع الرئيس الفرنسي يخرج من السجن ومستعد لتكرارها

11/9/2021

أفرجت السلطات الأمنية في فرنسا اليوم السبت عن المتهم الرئيسي في قضية صفع الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أن قضى 3 أشهر في السجن، حيث قال على الفور إنه ليس نادما ومستعد لتكرار ما فعله.

وبعد خروجه من السجن تحدث داميان تاريل لتلفزيون "بي إف إم" (BFM) الفرنسي، وقال إنه ليس نادما على فعلته وسيكررها مرة أخرى، كما سيشارك في المسيرات الرافضة للجواز الصحي اليوم.

وقال المختص في القانون فينسنت لوتارد إنه من الخطأ أن يمنح الإعلام "هذا الأحمق" فرصة للحديث، منددا بأنه يستغلها بالكامل للترويج للمظاهرة التي ترفض قرار الحكومة بفرض "جواز صحي" لمن تلقوا التطعيم ضد كورونا.

كما رأى بعض المغردين أن هذا الشاب حصل على شهرة لا يستحقها، فقال أحدهم "إذا كنت تريد الظهور على شاشة التلفزيون فكل ما عليك فعله هو إهانة الرئيس أو تهديده أو ضربه".

وقال مغرد آخر مخاطبا تاريل "أنت محظوظ لأنك تعيش في فرنسا، بلد حقوق الإنسان، في روسيا أو فنزويلا أو البرازيل أو حتى الولايات المتحدة كنت ستبقى في السجن".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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