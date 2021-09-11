شاهد.. الشاب الذي صفع الرئيس الفرنسي يخرج من السجن ومستعد لتكرارها

أفرجت السلطات الأمنية في فرنسا اليوم السبت عن المتهم الرئيسي في قضية صفع الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أن قضى 3 أشهر في السجن، حيث قال على الفور إنه ليس نادما ومستعد لتكرار ما فعله.

وبعد خروجه من السجن تحدث داميان تاريل لتلفزيون "بي إف إم" (BFM) الفرنسي، وقال إنه ليس نادما على فعلته وسيكررها مرة أخرى، كما سيشارك في المسيرات الرافضة للجواز الصحي اليوم.

Emmanuel Macron giflé: sorti de prison, Damien Tarel affirme n'avoir "aucun regret" pic.twitter.com/cqtmUQjrLk — BFMTV (@BFMTV) September 11, 2021

وقال المختص في القانون فينسنت لوتارد إنه من الخطأ أن يمنح الإعلام "هذا الأحمق" فرصة للحديث، منددا بأنه يستغلها بالكامل للترويج للمظاهرة التي ترفض قرار الحكومة بفرض "جواز صحي" لمن تلقوا التطعيم ضد كورونا.

Et le buzz reprend autour de cet idiot et il va en profiter à fond ! Il annonce déjà qu’il va sans doute rejoindre une manifestation anti #PassSanitaire cet après-midi 🤦‍♂️. #Macron #DamienTarel https://t.co/60Q75iGwrb — Vincent Lautard (@VLautard) September 11, 2021

كما رأى بعض المغردين أن هذا الشاب حصل على شهرة لا يستحقها، فقال أحدهم "إذا كنت تريد الظهور على شاشة التلفزيون فكل ما عليك فعله هو إهانة الرئيس أو تهديده أو ضربه".

Si vous voulez passer à la tv, il suffit d'insulter, de menacer ou de frapper le Président. Avec un peu de chance vous pourrez vous faire un peu d'argent en devenant chroniqueur pour des milliardaires comme @IngridLevavass1 @J_Rodrigues_Off et Oliv Oliv. #DamienTarel — Noesis (@Noesis14) September 11, 2021

وقال مغرد آخر مخاطبا تاريل "أنت محظوظ لأنك تعيش في فرنسا، بلد حقوق الإنسان، في روسيا أو فنزويلا أو البرازيل أو حتى الولايات المتحدة كنت ستبقى في السجن".