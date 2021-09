ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. بايدن يدعو الأميركيين للوحدة وإدارته ترى الإرهاب الداخلي أكبر تهديد

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن مواطنيه إلى الوحدة، مع استعداد بلاده لإحياء الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول2001، التي أودت بحياة 2977 فردا، في حين أقر وزير الأمن الداخلي الأميركي أليهاندرو مايوركاس بأن أكبر تهديد يواجه بلاده حاليا هو خطر الإرهاب الداخلي.

وقال بايدن -في تسجيل مصور بالبيت الأبيض- "بالنسبة إليّ فإن الدرس المركزي لذكرى 11 سبتمبر هو أنه عندما نكون الأكثر عرضة للخطر (…) فإن الوحدة هي أعظم قوة لدينا". وأقر الرئيس الأميركي أيضا "بالقوى المظلمة في الطبيعة البشرية؛ الخوف والغضب والاستياء والعنف ضد الأميركيين المسلمين، وهم أتباع مخلصون لدين مسالم"، مشيرا إلى أن تلك القوى "أثرت على الوحدة الأميركية لكن لم تكسرها".

وقال بايدن "الوحدة لا تعني أن علينا جميعًا أن نؤمن بالشيء نفسه، لكن من الضروري أن نحترم بعضنا بعضا، وأن نثق في بعضنا البعض".

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb

