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سياسة|مصر

العصامي شهبندر التجار.. حزن في مصر لرحيل محمود العربي

حشود هائلة من المصريين شاركت في تشييع محمود العربي (مواقع التواصل الاجتماعي)
حشود هائلة من المصريين شاركت في تشييع محمود العربي (مواقع التواصل الاجتماعي)
عمرو جمال
11/9/2021-|آخر تحديث: 12/9/202112:20 AM (مكة المكرمة)

القاهرة – وسط حالة من الحزن لا تتكرر كثيرا ودعت مصر رجل الأعمال محمود العربي الذي ترك قريته طفلا في أربعينيات القرن الماضي متوجها إلى القاهرة لا يحمل إلا شهادة كتّاب القرية وأحلامه، لينهي مشواره صاحبا لإحدى أكبر قلاع الاقتصاد المصري، حيث تضم مؤسسته بين جنباتها أكثر من 40 ألف عامل ومهندس وإداري، وتصدر منتجاتها لأكثر من 60 دولة حول العالم.

جنازة رجل الأعمال المهيبة -التي خرجت أمس الجمعة من قريته الصغيرة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر وحضرها عشرات الآلاف من محبيه يتقدمهم عدد كبير من الرموز الدينية والسياسية والاقتصادية- كانت جزءا صغيرا من وداع "الحاج محمود العربي" الذي بدا من مطالعة مواقع التواصل كأن مصر كلها حرصت على وداعه.

وأعلنت مجموعة العربي أول أمس الخميس وفاة رئيس مجلس إدارتها محمود العربي عن عمر يناهز 89 عاما بعد شهور قضاها على سرير المرض، وحسب مدير الإعلام بمجموعة العربي محمود زهير، فإن العربي لم يغادر المستشفى منذ رمضان الماضي، وكان يمر بظروف صحية خاصة لم ترغب الأسرة في الإفصاح عنها.

 

وداع عالمي

مصر كلها حرصت على نعي رجل الأعمال محمود العربي، حيث أعرب أغلب الوزراء والشخصيات السياسية والدينية ورجال الأعمال والاقتصاد ونجوم الإعلام والفن والرياضة والنقابات والغرف التجارية وعدد كبير من الهيئات والمؤسسات عن حزنهم لرحيله.

كما أصدر سفير طوكيو لدى القاهرة نوكي ماساكي بيانا نشرته السفارة على حسابها بموقع فيسبوك مساء أمس الجمعة أعرب فيه عن حزنه "الشديد" لوفاة العربي أول رجال الأعمال المصريين الذين أسسوا "شراكة غير مسبوقة مع الشركات اليابانية لإنتاج الأجهزة الكهربائية في مصر وتصديرها".

وقدم السفير الياباني التعازي للأسرة بالنيابة عن حكومة اليابان، مشيرا إلى أن العربي قدم مساهمات كبيرة للعلاقات الثنائية بين مصر واليابان، مضيفا "عن نفسي تأثرت بشدة بإرادته وموهبته كرجل أعمال، وأيضا بشخصيته الدافئة".

 

حب الناس

رغم رحيله ما زال رجل الأعمال محمود العربي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ وفاته وحتى الآن، وما زال رواد مواقع التواصل يتبادلون لقطات من جنازته كنموذج لحسن خاتمة رجل أحب الخير وقضى عمره في خدمة الناس.

عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تصريحات ومقاطع فيديو قديمة لمحمود العربي تحدث فيها عن نشأته ومشوار نجاحه وأسرار هذا النجاح، وتقديره الكبير للعاملين في شركاته.

كما تداول عدد منهم شهادات حول شخصية محمود العربي البسيطة، وتأثيره على من حوله، وحكايات عن مواقف متعددة له، وأيضا أفعاله الخيرية المختلفة وتأثيرها على المجتمع المصري.

 

نموذج إداري فريد

محمود العربي قدم خلال مشواره الطويل في التجارة -الذي يقارب 80 عاما- نموذجا فريدا في الإدارة، خاصة مع العاملين في مؤسساته، حيث اعتبر العامل هو الأساس الذي تبنى عليه المؤسسات، وكان حريصا على راحة العاملين معه وسعادتهم كشركاء له في النجاح.

اعتبار العربي أن عمال مصانعه هم شركاء في النجاح لم يكن مجرد كلام لكسب الود، بل وضع له قواعد تنفيذية، فالعامل يحصل على نصيب من أرباح الشركة بعد أقل من عامين من بدء العمل فيها، كما يحظى العمال وأسرهم بميزات اجتماعية واسعة، أبرزها دعم تعليم الأبناء، ورحلات الحج والعمرة.

وشهدت أزمة فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الاقتصاد حول العالم تأكيدا على مواقف العربي تجاه العاملين في شركاته، حيث رفض تسريح أي عامل بالشركات والمصانع، كما رفض أي إجراء لمواجهة الأزمة يتضمن تخفيض رواتب العمال.

ورغم قيام العربي بعدد كبير من المشروعات الخيرية في عدد من المحافظات المصرية -منها مدارس ومستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن وكفالة أيتام وغيرها- فإنه حافظ على سرية أغلب هذه الأعمال، وكان قليل الحديث عن مثل هذه المشروعات.

 

 

المصدر : الإعلام المصري + مواقع التواصل الاجتماعي

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