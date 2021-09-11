القاهرة – وسط حالة من الحزن لا تتكرر كثيرا ودعت مصر رجل الأعمال محمود العربي الذي ترك قريته طفلا في أربعينيات القرن الماضي متوجها إلى القاهرة لا يحمل إلا شهادة كتّاب القرية وأحلامه، لينهي مشواره صاحبا لإحدى أكبر قلاع الاقتصاد المصري، حيث تضم مؤسسته بين جنباتها أكثر من 40 ألف عامل ومهندس وإداري، وتصدر منتجاتها لأكثر من 60 دولة حول العالم.

جنازة رجل الأعمال المهيبة -التي خرجت أمس الجمعة من قريته الصغيرة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر وحضرها عشرات الآلاف من محبيه يتقدمهم عدد كبير من الرموز الدينية والسياسية والاقتصادية- كانت جزءا صغيرا من وداع "الحاج محمود العربي" الذي بدا من مطالعة مواقع التواصل كأن مصر كلها حرصت على وداعه.

وأعلنت مجموعة العربي أول أمس الخميس وفاة رئيس مجلس إدارتها محمود العربي عن عمر يناهز 89 عاما بعد شهور قضاها على سرير المرض، وحسب مدير الإعلام بمجموعة العربي محمود زهير، فإن العربي لم يغادر المستشفى منذ رمضان الماضي، وكان يمر بظروف صحية خاصة لم ترغب الأسرة في الإفصاح عنها.

مع خبر رحيل الحاج محمود العربي وهتلاقي عشرات القصص عنه .. بتحكي عن كرمه واخلاقه وطيبته وجدعنته .. وحتى وهو عايش كان سيرته الطيبه في كل مكان .. العمر ممكن ينتهي .. بس السيرة بتكمل .. ولما تكون سيرتك حلوة وتطلع الناس وتخلي ملايين يدعولك .. يخيلك عارف ان طريق الخير بالدنيا كلها pic.twitter.com/TgADqh9FMB — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 10, 2021

خالص العزاء وأصدقه

لآل العربى

فى وفاة الوالد الفاضل

الغالى على قلوبنا جميعا

الحاج محمود العربى وعرفته صالحا تقيا نقيا كريما محبا للخير يرحمه الله رحمة واسعة

ويدخله فى الصالحين ووالدينا ومن سبقونا بالإيمان وسبحان الحى الذي لايموت — Muhammad Jebril (@Muhammad_Jebril) September 9, 2021

مصر تودع محمود العربي

عن عمر يناهز 89 عامًا

في جنازة مهيبة

لم تشهدها من قبل لرجل أعمال

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#محمود_العربي pic.twitter.com/vo4Whxwc9K — آل محمد العجيب (@Aal_Ojaib) September 11, 2021

التجارة مع الله .

دي مش جنازة سياسي شهير، ولا فنان محبوب من قطاعات واسعة من المجتمع.. دي جنازة الحاج محمود العربي.. اللي كان رجل أعمال بس مشهور ومحبوب من ناس كتير جدا.. الأسباب يطول الكلام عنها، بس أهمها إن الراجل ده كان شريف لأقصى درجة، وكان بيتاجر مع الله #محمود_العربي pic.twitter.com/rH1CDTOTrk — صعيدي دقه قديمة 🖤 (@M_els3edi) September 10, 2021

هل لك سرٌ عِند الله ؟

جنازة رجل الأعمال المصري محمود العربي رحمة الله عليه . pic.twitter.com/vsIeFUKdpk — Aya 𓂆 🇪🇬 (@AyaEmad14440978) September 10, 2021

وداع عالمي

مصر كلها حرصت على نعي رجل الأعمال محمود العربي، حيث أعرب أغلب الوزراء والشخصيات السياسية والدينية ورجال الأعمال والاقتصاد ونجوم الإعلام والفن والرياضة والنقابات والغرف التجارية وعدد كبير من الهيئات والمؤسسات عن حزنهم لرحيله.

كما أصدر سفير طوكيو لدى القاهرة نوكي ماساكي بيانا نشرته السفارة على حسابها بموقع فيسبوك مساء أمس الجمعة أعرب فيه عن حزنه "الشديد" لوفاة العربي أول رجال الأعمال المصريين الذين أسسوا "شراكة غير مسبوقة مع الشركات اليابانية لإنتاج الأجهزة الكهربائية في مصر وتصديرها".

وقدم السفير الياباني التعازي للأسرة بالنيابة عن حكومة اليابان، مشيرا إلى أن العربي قدم مساهمات كبيرة للعلاقات الثنائية بين مصر واليابان، مضيفا "عن نفسي تأثرت بشدة بإرادته وموهبته كرجل أعمال، وأيضا بشخصيته الدافئة".

حب الناس

رغم رحيله ما زال رجل الأعمال محمود العربي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ وفاته وحتى الآن، وما زال رواد مواقع التواصل يتبادلون لقطات من جنازته كنموذج لحسن خاتمة رجل أحب الخير وقضى عمره في خدمة الناس.

عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تصريحات ومقاطع فيديو قديمة لمحمود العربي تحدث فيها عن نشأته ومشوار نجاحه وأسرار هذا النجاح، وتقديره الكبير للعاملين في شركاته.

كما تداول عدد منهم شهادات حول شخصية محمود العربي البسيطة، وتأثيره على من حوله، وحكايات عن مواقف متعددة له، وأيضا أفعاله الخيرية المختلفة وتأثيرها على المجتمع المصري.

"لَقَد مَاتَ قَومُُ وَمَا مَاتَت فَضَائِلُهم .. وَعَاشَ قَومُُ وَ هُم فِي النَّاسِ أَموَاتُ" – ماذا بينك وبين الله … نعم العبد الصالح الحاج #محمود_العربي

"رحمه من الله عليك الي جنه الفردوس ان شاءالله" ..🙏 pic.twitter.com/4HYDhBhDqy — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) September 10, 2021

اللي كتير ميعرفوهوش عن الحاج محمود العربي الله يرحمه إنه حصل على وسام الشمس المشرقة -اللي هو واحد من أرفع الأوسمة في اليابان- سنة 2009 و سلمهوله رئيس الوزراء الياباني بنفسه وقتها، علشان دوره في تحسين العلاقات المصرية اليابانية من بداية تعاونه مع توشيبا سنة 1975 pic.twitter.com/elJmcaY8Vj — Ehab (@EhabFarag_) September 9, 2021

لم يدرس اقتصاد ولا بيزنيس

ولا دخل جامعات

بس دخل مدرسة الإنسان

اللي تعلم احترام الاخر

ديما اقول الموظف هو من ينجح عملك

اعتبره شريك فيه يصل بعملك لبر الأمان

والنجاح المستمر ✌️#محمود_العربي pic.twitter.com/QBd30gUjh3 — ابراهيم الشتيوي (@ELShetawi) September 11, 2021

"مفيش حاجة اسمها فلان بيشتغل عندنا، اسمها بيشتغل معانا. الناس دي ربنا سخرنا لهم وسخرهم لنا، وبعد فضل الله وتوفيقه هم شركاء لنا في كل نجاح"

رحم الله رجل الصناعة #محمود_العربي الذي توفي اليوم عن عمر ٨٩ عامًا.

إنا لله وانا اليه راجعون وخالص التعازي لمصر على فقدان هذا الرجل الأصيل. pic.twitter.com/g2dayRMAvb — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) September 9, 2021

شوف محمود العربي عمل ايه مع شريكه المريض وعمل ايه بعد وفاته

ربنا يرحمه ويحسن إليه pic.twitter.com/AusyRMECHw — السيد المر (@Elsayedelmorr) September 9, 2021

نموذج إداري فريد

محمود العربي قدم خلال مشواره الطويل في التجارة -الذي يقارب 80 عاما- نموذجا فريدا في الإدارة، خاصة مع العاملين في مؤسساته، حيث اعتبر العامل هو الأساس الذي تبنى عليه المؤسسات، وكان حريصا على راحة العاملين معه وسعادتهم كشركاء له في النجاح.

اعتبار العربي أن عمال مصانعه هم شركاء في النجاح لم يكن مجرد كلام لكسب الود، بل وضع له قواعد تنفيذية، فالعامل يحصل على نصيب من أرباح الشركة بعد أقل من عامين من بدء العمل فيها، كما يحظى العمال وأسرهم بميزات اجتماعية واسعة، أبرزها دعم تعليم الأبناء، ورحلات الحج والعمرة.

وشهدت أزمة فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الاقتصاد حول العالم تأكيدا على مواقف العربي تجاه العاملين في شركاته، حيث رفض تسريح أي عامل بالشركات والمصانع، كما رفض أي إجراء لمواجهة الأزمة يتضمن تخفيض رواتب العمال.

ورغم قيام العربي بعدد كبير من المشروعات الخيرية في عدد من المحافظات المصرية -منها مدارس ومستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن وكفالة أيتام وغيرها- فإنه حافظ على سرية أغلب هذه الأعمال، وكان قليل الحديث عن مثل هذه المشروعات.

"لازم أتقي ربنا فيه الأول".. روشتة رجل الأعمال محمود العربي لما ينبغي أن يكون عليه المدير مع موظفيه pic.twitter.com/WpDGbPbioB — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 10, 2021

لماذا نبكي على #محمود_العربي؟

مليونير عصامي متواضع نظيف اليد لم يأكل حق أحد ولم يسرق او ينهب. لم يسعى لتملق مسؤول ولا لعضوية مجلس. بعيداً عن الأضواء، قام بخدمات جليلة لابناء قريته فبنى مستشفي ومدرسة وكتاتيب لتعليم القران. يعمل معه ٤٠ الف موظف لم تقف مرتباتهم حتي في عز ازمه كورونا pic.twitter.com/JOl0KdacKU — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) September 10, 2021