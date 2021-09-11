قارن رواد مواقع التواصل بمصر بين موقف رجل الأعمال محمود العربي الذي طمأن الموظفين بأنه لن يتخلى عنهم، وبين رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي لوّح بتخفيض الرواتب وتسريح العمالة.
العصامي شهبندر التجار.. حزن في مصر لرحيل محمود العربي
القاهرة – وسط حالة من الحزن لا تتكرر كثيرا ودعت مصر رجل الأعمال محمود العربي الذي ترك قريته طفلا في أربعينيات القرن الماضي متوجها إلى القاهرة لا يحمل إلا شهادة كتّاب القرية وأحلامه، لينهي مشواره صاحبا لإحدى أكبر قلاع الاقتصاد المصري، حيث تضم مؤسسته بين جنباتها أكثر من 40 ألف عامل ومهندس وإداري، وتصدر منتجاتها لأكثر من 60 دولة حول العالم.
جنازة رجل الأعمال المهيبة -التي خرجت أمس الجمعة من قريته الصغيرة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر وحضرها عشرات الآلاف من محبيه يتقدمهم عدد كبير من الرموز الدينية والسياسية والاقتصادية- كانت جزءا صغيرا من وداع "الحاج محمود العربي" الذي بدا من مطالعة مواقع التواصل كأن مصر كلها حرصت على وداعه.
وأعلنت مجموعة العربي أول أمس الخميس وفاة رئيس مجلس إدارتها محمود العربي عن عمر يناهز 89 عاما بعد شهور قضاها على سرير المرض، وحسب مدير الإعلام بمجموعة العربي محمود زهير، فإن العربي لم يغادر المستشفى منذ رمضان الماضي، وكان يمر بظروف صحية خاصة لم ترغب الأسرة في الإفصاح عنها.
مع خبر رحيل الحاج محمود العربي وهتلاقي عشرات القصص عنه .. بتحكي عن كرمه واخلاقه وطيبته وجدعنته .. وحتى وهو عايش كان سيرته الطيبه في كل مكان .. العمر ممكن ينتهي .. بس السيرة بتكمل .. ولما تكون سيرتك حلوة وتطلع الناس وتخلي ملايين يدعولك .. يخيلك عارف ان طريق الخير بالدنيا كلها pic.twitter.com/TgADqh9FMB
— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 10, 2021
خالص العزاء وأصدقه
لآل العربى
فى وفاة الوالد الفاضل
الغالى على قلوبنا جميعا
الحاج محمود العربى
وعرفته صالحا تقيا نقيا كريما محبا للخير
يرحمه الله رحمة واسعة
ويدخله فى الصالحين
ووالدينا ومن سبقونا بالإيمان
وسبحان الحى الذي لايموت
— Muhammad Jebril (@Muhammad_Jebril) September 9, 2021
مصر تودع محمود العربي
عن عمر يناهز 89 عامًا
في جنازة مهيبة
لم تشهدها من قبل لرجل أعمال
–
#محمود_العربي pic.twitter.com/vo4Whxwc9K
— آل محمد العجيب (@Aal_Ojaib) September 11, 2021
التجارة مع الله .
دي مش جنازة سياسي شهير، ولا فنان محبوب من قطاعات واسعة من المجتمع..
دي جنازة الحاج محمود العربي.. اللي كان رجل أعمال بس مشهور ومحبوب من ناس كتير جدا..
الأسباب يطول الكلام عنها، بس أهمها إن الراجل ده كان شريف لأقصى درجة، وكان بيتاجر مع الله #محمود_العربي pic.twitter.com/rH1CDTOTrk
— صعيدي دقه قديمة 🖤 (@M_els3edi) September 10, 2021
هل لك سرٌ عِند الله ؟
جنازة رجل الأعمال المصري محمود العربي رحمة الله عليه . pic.twitter.com/vsIeFUKdpk
— Aya 𓂆 🇪🇬 (@AyaEmad14440978) September 10, 2021
وداع عالمي
مصر كلها حرصت على نعي رجل الأعمال محمود العربي، حيث أعرب أغلب الوزراء والشخصيات السياسية والدينية ورجال الأعمال والاقتصاد ونجوم الإعلام والفن والرياضة والنقابات والغرف التجارية وعدد كبير من الهيئات والمؤسسات عن حزنهم لرحيله.
كما أصدر سفير طوكيو لدى القاهرة نوكي ماساكي بيانا نشرته السفارة على حسابها بموقع فيسبوك مساء أمس الجمعة أعرب فيه عن حزنه "الشديد" لوفاة العربي أول رجال الأعمال المصريين الذين أسسوا "شراكة غير مسبوقة مع الشركات اليابانية لإنتاج الأجهزة الكهربائية في مصر وتصديرها".
وقدم السفير الياباني التعازي للأسرة بالنيابة عن حكومة اليابان، مشيرا إلى أن العربي قدم مساهمات كبيرة للعلاقات الثنائية بين مصر واليابان، مضيفا "عن نفسي تأثرت بشدة بإرادته وموهبته كرجل أعمال، وأيضا بشخصيته الدافئة".
حب الناس
رغم رحيله ما زال رجل الأعمال محمود العربي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ وفاته وحتى الآن، وما زال رواد مواقع التواصل يتبادلون لقطات من جنازته كنموذج لحسن خاتمة رجل أحب الخير وقضى عمره في خدمة الناس.
عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تصريحات ومقاطع فيديو قديمة لمحمود العربي تحدث فيها عن نشأته ومشوار نجاحه وأسرار هذا النجاح، وتقديره الكبير للعاملين في شركاته.
كما تداول عدد منهم شهادات حول شخصية محمود العربي البسيطة، وتأثيره على من حوله، وحكايات عن مواقف متعددة له، وأيضا أفعاله الخيرية المختلفة وتأثيرها على المجتمع المصري.
"لَقَد مَاتَ قَومُُ وَمَا مَاتَت فَضَائِلُهم .. وَعَاشَ قَومُُ وَ هُم فِي النَّاسِ أَموَاتُ"
– ماذا بينك وبين الله … نعم العبد الصالح الحاج #محمود_العربي
"رحمه من الله عليك الي جنه الفردوس ان شاءالله" ..🙏 pic.twitter.com/4HYDhBhDqy
— EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) September 10, 2021
اللي كتير ميعرفوهوش عن الحاج محمود العربي الله يرحمه إنه حصل على وسام الشمس المشرقة -اللي هو واحد من أرفع الأوسمة في اليابان- سنة 2009 و سلمهوله رئيس الوزراء الياباني بنفسه وقتها، علشان دوره في تحسين العلاقات المصرية اليابانية من بداية تعاونه مع توشيبا سنة 1975 pic.twitter.com/elJmcaY8Vj
— Ehab (@EhabFarag_) September 9, 2021
لم يدرس اقتصاد ولا بيزنيس
ولا دخل جامعات
بس دخل مدرسة الإنسان
اللي تعلم احترام الاخر
ديما اقول الموظف هو من ينجح عملك
اعتبره شريك فيه يصل بعملك لبر الأمان
والنجاح المستمر ✌️#محمود_العربي pic.twitter.com/QBd30gUjh3
— ابراهيم الشتيوي (@ELShetawi) September 11, 2021
"مفيش حاجة اسمها فلان بيشتغل عندنا، اسمها بيشتغل معانا. الناس دي ربنا سخرنا لهم وسخرهم لنا، وبعد فضل الله وتوفيقه هم شركاء لنا في كل نجاح"
رحم الله رجل الصناعة #محمود_العربي الذي توفي اليوم عن عمر ٨٩ عامًا.
إنا لله وانا اليه راجعون وخالص التعازي لمصر على فقدان هذا الرجل الأصيل. pic.twitter.com/g2dayRMAvb
— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) September 9, 2021
شوف محمود العربي عمل ايه مع شريكه المريض وعمل ايه بعد وفاته
ربنا يرحمه ويحسن إليه pic.twitter.com/AusyRMECHw
— السيد المر (@Elsayedelmorr) September 9, 2021
نموذج إداري فريد
محمود العربي قدم خلال مشواره الطويل في التجارة -الذي يقارب 80 عاما- نموذجا فريدا في الإدارة، خاصة مع العاملين في مؤسساته، حيث اعتبر العامل هو الأساس الذي تبنى عليه المؤسسات، وكان حريصا على راحة العاملين معه وسعادتهم كشركاء له في النجاح.
اعتبار العربي أن عمال مصانعه هم شركاء في النجاح لم يكن مجرد كلام لكسب الود، بل وضع له قواعد تنفيذية، فالعامل يحصل على نصيب من أرباح الشركة بعد أقل من عامين من بدء العمل فيها، كما يحظى العمال وأسرهم بميزات اجتماعية واسعة، أبرزها دعم تعليم الأبناء، ورحلات الحج والعمرة.
وشهدت أزمة فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الاقتصاد حول العالم تأكيدا على مواقف العربي تجاه العاملين في شركاته، حيث رفض تسريح أي عامل بالشركات والمصانع، كما رفض أي إجراء لمواجهة الأزمة يتضمن تخفيض رواتب العمال.
ورغم قيام العربي بعدد كبير من المشروعات الخيرية في عدد من المحافظات المصرية -منها مدارس ومستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن وكفالة أيتام وغيرها- فإنه حافظ على سرية أغلب هذه الأعمال، وكان قليل الحديث عن مثل هذه المشروعات.
"لازم أتقي ربنا فيه الأول".. روشتة رجل الأعمال محمود العربي لما ينبغي أن يكون عليه المدير مع موظفيه pic.twitter.com/WpDGbPbioB
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 10, 2021
لماذا نبكي على #محمود_العربي؟
مليونير عصامي متواضع نظيف اليد لم يأكل حق أحد ولم يسرق او ينهب. لم يسعى لتملق مسؤول ولا لعضوية مجلس. بعيداً عن الأضواء، قام بخدمات جليلة لابناء قريته فبنى مستشفي ومدرسة وكتاتيب لتعليم القران. يعمل معه ٤٠ الف موظف لم تقف مرتباتهم حتي في عز ازمه كورونا pic.twitter.com/JOl0KdacKU
— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) September 10, 2021
البقاء والدوام لله
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه رحمه واسعه وان يغفر له وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن ينزله منازل الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وانا لله وانا اليه راجعون#محمود_العربي pic.twitter.com/mZPgb4o1Fh
— أحمد ريان Ahmed rayan (@ahmedrayan40) September 9, 2021