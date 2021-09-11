السيسي: مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز الحق بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز الحق بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة.

وتحدث السيسي -خلال كلمة له بمناسبة إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان- عن وضع وتحديث كثير من التشريعات التي تضمن للمصريين ممارسة حقوقهم السياسية.

وقال إن من بين تلك التشريعات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية.

واعتبر السيسي أن ثورة 25 يناير/كانون الثاني كانت بمثابة إعلان وفاة للدولة المصرية، على حد تعبيره.