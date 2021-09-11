وقّع نشطاء وشخصيات عامة مصرية على بيان نشرته أسرة الناشط السياسي المعتقل أحمد دومة على صفحته بموقع “فيسبوك” يطالبون فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن دومة المعتقل منذ أكثر من 7 سنوات.
السيسي: مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز الحق بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة
11/9/2021-|آخر تحديث: 11/9/202111:40 PM (مكة المكرمة)
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز الحق بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة.
وتحدث السيسي -خلال كلمة له بمناسبة إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان- عن وضع وتحديث كثير من التشريعات التي تضمن للمصريين ممارسة حقوقهم السياسية.
وقال إن من بين تلك التشريعات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية.
واعتبر السيسي أن ثورة 25 يناير/كانون الثاني كانت بمثابة إعلان وفاة للدولة المصرية، على حد تعبيره.
المصدر : الجزيرة