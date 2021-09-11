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سياسة|السعودية

أمير سعودي عن تأجيل زيارة وزير الدفاع الأميركي للمملكة: "السعودية العظمى" لا تقبل إملاءات من أحد.. ومغردون يتفاعلون

صورة عامة للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
صورة عامة للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
11/9/2021

نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود تغريدة على تويتر أكد فيها أن تأجيل زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للمملكة كان قرارا سعوديا، وقد تفاعل مغردون مع التغريدة.

وقال الأمير سطام في التغريدة إن السعودية أجلت زيارة أوستن، وفي نفس الوقت استقبلت رئيس الشؤون الدولية بالدوما الروسي (ليونيد سلوتسكي).

وكتب أن "السعودية العظمى لا تقبل إملاءات من أحد، وتتعاون وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وفي سياق التفاعل مع التغريدة اعتبر المغرد نايف الشيبة أن الولايات المتحدة لم تعد حليفا موثوقا به، مستدلا برفع واشنطن جماعة الحوثي من لائحة المنظمات الإرهابية.

في المقابل، اعتبر أحد المغردين أنه ليس من مصلحة المملكة في الوقت الراهن خلق عداوات مع الغرب، سواء كان ذلك مع الولايات المتحدة أو مع أوروبا.

المصدر : الجزيرة

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