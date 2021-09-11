أمير سعودي عن تأجيل زيارة وزير الدفاع الأميركي للمملكة: "السعودية العظمى" لا تقبل إملاءات من أحد.. ومغردون يتفاعلون

نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود تغريدة على تويتر أكد فيها أن تأجيل زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للمملكة كان قرارا سعوديا، وقد تفاعل مغردون مع التغريدة.

وقال الأمير سطام في التغريدة إن السعودية أجلت زيارة أوستن، وفي نفس الوقت استقبلت رئيس الشؤون الدولية بالدوما الروسي (ليونيد سلوتسكي).

وكتب أن "السعودية العظمى لا تقبل إملاءات من أحد، وتتعاون وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

#السعودية تؤجل زيارة وزير الدفاع الأميركي للمملكة وفي نفس الوقت تستقبل رئيس الشؤون الدولية بالدوما الروسي.#السعودية_العظمى لا تقبل إملاءات من أحد، وتتعاون وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل . — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) September 10, 2021

وفي سياق التفاعل مع التغريدة اعتبر المغرد نايف الشيبة أن الولايات المتحدة لم تعد حليفا موثوقا به، مستدلا برفع واشنطن جماعة الحوثي من لائحة المنظمات الإرهابية.

في المقابل، اعتبر أحد المغردين أنه ليس من مصلحة المملكة في الوقت الراهن خلق عداوات مع الغرب، سواء كان ذلك مع الولايات المتحدة أو مع أوروبا.