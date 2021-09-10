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سياسة

قبيل الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر.. وزير الأمن الداخلي الأميركي: أكبر تهديد يواجهنا هو الإرهاب الداخلي

مايوركاس يحذر من الذين يتبنون العنف بسبب أيديولوجية الكراهية أو الروايات الكاذبة التي تنتشر على مواقع التواصل (الفرنسية)
مايوركاس يحذر من الذين يتبنون العنف بسبب أيديولوجية الكراهية أو الروايات الكاذبة التي تنتشر على مواقع التواصل (الفرنسية)
10/9/2021

أقر وزير الأمن الداخلي الأميركي أليهاندرو مايوركاس بأن أكبر تهديد يواجه الولايات المتحدة حاليا هو خطر الإرهاب الداخلي، مؤكدا أنها تراقب التهديدات الإرهابية القادمة من أفغانستان أو من العالم، وذلك قبيل إحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وفي مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" (ABC)، قال الوزير إن الوكالات الاستخبارية وأجهزة إنفاذ القانون في بلاده تراقب عن كثب التهديدات في جميع أنحاء العالم، بما فيها التهديدات القادمة من أفغانستان، مؤكدا أنها أنشأت بنية كاملة لحماية الشعب الأميركي.

وشدد مايوركاس في المقابل على أن "أكبر تهديد إرهابي على الأراضي الأميركية هو الإرهاب الداخلي، أي الأشخاص الذين يتبنون العنف بسبب أيديولوجية الكراهية أو الروايات الكاذبة التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من منصات الإنترنت".

وذكر مراسل الجزيرة في نيويورك أن مظاهر الحزن تخيم على المكان خلال التحضيرات لإحياء ذكرى الهجمات، موضحا أن فعاليات هذا العام تم تقليصها بسبب إجراءات مواجهة وباء كورونا، إذ اقتصرت الدعوات على أهالي الضحايا، وسيشارك فيها الرئيس جو بايدن.

وتقام مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول كل عام في الموقع المعروف بغراوند زيرو في مدينة نيويورك، حيث يقع النصب التذكاري للهجمات الذي انتهى تشييده في سبتمبر/أيلول 2011، وأضيف إليه متحف بعد ذلك بـ3 أعوام، كما صُمم النصب التذكاري بطريقة تعكس دلالات رمزية بشأن هذا الحدث.

ومن أمام مقر البنتاغون في واشنطن، قالت مراسلة الجزيرة إن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيحضران مراسم الغد في الوزارة التي كانت مستهدفة خلال الهجمات قبل 20 عاما.

وقال مراسل الجزيرة في شاكسفيل ببنسلفانيا إن العشرات يتوافدون إلى مقر النصب التذكاري القومي المخصص هناك لضحايا الرحلة 93 التي سقطت في نفس يوم الهجمات.

المصدر : وكالات

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