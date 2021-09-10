المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن يبدأ قريبا جولة تشمل دولا عربية وإيران سعيا لاستئناف جهود السلام

أعلن المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانز غروندبرغ، اليوم الجمعة، أنه سيبدأ قريبا جولة تشمل دولا عربية وإيران سعيا لاستئناف جهود السلام، داعيا إلى وقف المعارك في مأرب، وفتح مطار صنعاء.

فقد نقل مراسل الجزيرة مراد هاشم عن غروندبرغ قوله، خلال إحاطة بمجلس الأمن الدولي، هي الأولى منذ توليه منصبه، إنه سيزور قريبا الرياض وأبو ظبي ومسقط وطهران.

وأضاف الدبلوماسي السويدي أنه سيلتقي في العاصمة السعودية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأنه يتطلع للقاء الحوثيين.

وشدد على ضرورة انخراط أطراف الصراع في عملية سلام شاملة دون شروط مسبقة، مشيرا إلى أنه يقيم الجهود الدبلوماسية السابقة، ويعمل على بلورة مقاربة بشأن كيفية تحقيق سلام اليمن.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن الوضع (في اليمن) يزيد تعقيدا كلما طال الجمود، قائلا إنه لن يكون من السهل استئناف عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة.

كما قال غروندبرغ إن على الأطراف الخارجية المساهمة في وقف حرب اليمن، موضحا أن هذا النزاع يؤثر على الممرات المائية وعلى استقرار المنطقة.

اتفاق الرياض

وأشار المبعوث الأممي إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض، المبرم عام 2019 بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لا يزال يواجه تحديات.

وقال غروندبرغ إن العنف ما زال مستمرا بالمحافظات الجنوبية من اليمن. وأضاف أن الحكومة لا تؤدي مهامها من عدن.

معارك مأرب بين الجيش الحكومي والحوثيين مستمرة منذ أشهر (رويترز)

معارك مأرب

وأكد غروندبرغ -في مداخلته بمجلس الأمن الدولي- ضرورة وقف المعارك المستمرة منذ أشهر في مأرب بين الجيش الحكومي والحوثيين.

وقال إنه منذ أوائل 2020 انصب التركيز على هجوم الحوثيين المستمر على مأرب، والذي قتل فيه آلاف الأشخاص.

وفي هذا السياق، أشار غروندبرغ إلى الكلفة الإنسانية للمعارك، مشيرا إلى أن المدنيين، بمن فيهم العديد من النازحين الذين لجؤوا إلى مأرب، يعيشون في خوف دائم.

وفي حديثه للأوضاع الإنسانية، قال المبعوث الأممي إنه يجب فتح مطار صنعاء، واستئناف العمل في ميناء الحديدة من أجل إيصال المساعدات إلى اليمنيين.