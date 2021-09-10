شاهد- استشهاد فلسطيني بالقدس بعد اعتقاله على يد الاحتلال بذريعة محاولة طعن

استشهد فلسطيني بعد إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال الإسرائيلي بذريعة محاولته طعن أحد عناصرها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، كما اعتقلت الشرطة سيدة وشابا تزامنًا مع احتجاجات واسعة على التصعيد ضد الأسرى بالسجون.

وقال شهود عيان اليوم الجمعة إن الحادث وقع في منطقة باب المجلس، أحد أبواب الحرم القدسي الشريف داخل البلدة القديمة، وأكد الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الفلسطيني بعد أن أطلقت عليه النار وأصابته.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان "وصل مشتبه به مؤخرًا إلى باب المجلس، حيث حاول طعن ضباط شرطة"، موضحة أن الضابط أُصيب بجروح طفيفة.

وأضافت "تم تحييد الفلسطيني واعتقاله على الفور من ضباط شرطة آخرين".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ العملية من سكان القدس، وعمره نحو 50 عاما.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت على الفور أبواب البلدة القديمة.

وعلقت حركة حماس -في بيان مقتضب عبر موقعها- بالقول إن "عملية الطعن في القدس تحمل رسالة للاحتلال بأن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوفا أمام عدوانه على قدسنا وأسرانا".

ونشرت منصات فلسطينية مقطع فيديو وصورا توثق إصابة الضابط الإسرائيلي بجروح طفيفة في قدمه وتلقيه الإسعافات من فريق طبي.

بالفيديو.. إصابة مباشرة لأحد عناصر قوات الاحتلال بمنطقة باب المجلس في القدس المحتلة pic.twitter.com/MkGFdwCqbV — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 10, 2021

واعتقلت قوات الاحتلال المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي من أمام باب المجلس بالمسجد الأقصى، كما اعتقلت شابا من منطقة باب العامود بالقدس.

#عاجل قوات الاحتلال تعتقل شاباً من باب العامود في القدس pic.twitter.com/neK9jW6ZoP — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 10, 2021

لحظة اعتقال قوات الاحتلال المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي pic.twitter.com/9dLf9uCQoe — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 10, 2021

وتشهد القدس المحتلة حالة من التوتر، حيث نظم المصلون في ساحات المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة وقفة تضامنية مع الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، وسط استنفار أمني لقوات الاحتلال.