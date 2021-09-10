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سياسة|فلسطين

شاهد- استشهاد فلسطيني بالقدس بعد اعتقاله على يد الاحتلال بذريعة محاولة طعن

استنفار أمني في البلدة القديمة بالقدس (رويترز)
استنفار أمني في البلدة القديمة بالقدس (رويترز)
10/9/2021

استشهد فلسطيني بعد إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال الإسرائيلي بذريعة محاولته طعن أحد عناصرها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، كما اعتقلت الشرطة سيدة وشابا تزامنًا مع احتجاجات واسعة على التصعيد ضد الأسرى بالسجون.

وقال شهود عيان اليوم الجمعة إن الحادث وقع في منطقة باب المجلس، أحد أبواب الحرم القدسي الشريف داخل البلدة القديمة، وأكد الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الفلسطيني بعد أن أطلقت عليه النار وأصابته.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان "وصل مشتبه به مؤخرًا إلى باب المجلس، حيث حاول طعن ضباط شرطة"، موضحة أن الضابط أُصيب بجروح طفيفة.

وأضافت "تم تحييد الفلسطيني واعتقاله على الفور من ضباط شرطة آخرين".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ العملية من سكان القدس، وعمره نحو 50 عاما.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت على الفور أبواب البلدة القديمة.

وعلقت حركة حماس -في بيان مقتضب عبر موقعها- بالقول إن "عملية الطعن في القدس تحمل رسالة للاحتلال بأن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوفا أمام عدوانه على قدسنا وأسرانا".

ونشرت منصات فلسطينية مقطع فيديو وصورا توثق إصابة الضابط الإسرائيلي بجروح طفيفة في قدمه وتلقيه الإسعافات من فريق طبي.

واعتقلت قوات الاحتلال المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي من أمام باب المجلس بالمسجد الأقصى، كما اعتقلت شابا من منطقة باب العامود بالقدس.

وتشهد القدس المحتلة حالة من التوتر، حيث نظم المصلون في ساحات المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة وقفة تضامنية مع الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، وسط استنفار أمني لقوات الاحتلال.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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