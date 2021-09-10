الدانمارك ترفع كافة قيود كورونا.. بايدن يوسع نطاق إلزامية التلقيح وعالمة بريطانية لا تدعم حملة التطعيم بجرعة ثالثة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضم 100 موظف أو أكثر، في إطار تعزيز جهود احتواء المتحور دلتا من فيروس كورونا.

وسيطال هذا القرار نحو 80 مليون شخص، وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفدرالية، وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية.

وأعرب بايدن عن أسفه لأن من وصفها بأقلية محددة من الأميركيين تمنع الولايات المتحدة بأسرها من تخطي جائحة كورونا بسبب رفضهم تلقي اللقاح، وفق تعبيره.

ومن المقرر أن يلقي بايدن خطابا يفصّل فيه تدابير مكافحة المتحور دلتا الشديد العدوى للفيروس المسبب لكوفيد-19، في مسعى لاستعادة الزخم السياسي الذي يتراجع بسرعة.





الجرعة الثالثة

وفي تطور آخر، قالت عالمة اللقاحات البريطانية سارة جيلبرت إنها لا تدعم الحملة الواسعة للتطعيم بجرعة ثالثة معززة في المملكة المتحدة، موضحة أن المناعة بين المطعمين بالكامل مستمرة بشكل جيد.

واقترحت العالمة البريطانية -التي تقف وراء تطوير لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca-Oxford) المضاد لفيروس كورونا- توزيع الجرعات الإضافية على الدول التي لم تحقق مستويات عالية من التطعيم، لافتة في السياق ذاته إلى ضرورة إعطاء الجرعة الثالثة المعززة لكبار السن فقط.

من جهتها، أعلنت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا أن لقاحي "فايزر" (Pfizer) وأسترازينيكا آمنان للاستخدام كجرعات معززة، غير أن اللجنة المشتركة للقاح والتطعيم لم تعط بعد إرشاداتها للوزراء في البلاد بهذا الشأن.

كفاءة اللقاحات

في غضون ذلك، بدا مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ أكثر تشاؤما اليوم الجمعة بشأن قدرة النسبة المرتفعة من التلقيح وحدها على وقف تفشي وباء كوفيد-19، بفعل ظهور متحورات قللت احتمال تشكل مناعة جماعية.

ومع تزايد احتمال أن يبقى المرض متفشيا على المدى الطويل بدون التمكن من القضاء عليه دعا كلوغ خلال مؤتمر صحفي إلى "المسارعة لتكييف إستراتيجياتنا بشأن التلقيح"، خصوصا بشأن مسألة الجرعات المعززة.

وفي مايو/أيار الماضي أكد المسؤول الصحي الأممي أن "الوباء سينتهي عندما نلقح بحد أدنى 70%" من سكان العالم.

وعندما سئل عما إذا كان هذا الهدف لا يزال صالحا أو ما إذا كان ينبغي رفعه، أشار كلوغ إلى أن المتحورات الجديدة الشديدة العدوى -ولا سيما المتحور دلتا- غيرت المعطيات.

وأوضح أنه عندما أدلى بالتصريح منذ أشهر "لم تكن قد ظهرت متحورات أكثر قابلية للانتقال" رغم أن المتحور دلتا الذي رصد للمرة الأولى في الهند كان منتشرا في تلك الفترة.

ولفت كلوغ اليوم إلى أن تحقيق مستوى تلقيح مرتفع جدا لا يزال أمرا أساسيا جدا "لتخفيف الضغط عن أنظمتنا الصحية، وهي بحاجة ماسة لمعالجة أمراض أخرى مختلفة عن كوفيد-19".

وبحسب خبراء أوبئة، يبدو أن تشكل مناعة جماعية فقط من خلال اللقاحات بات أمرا بعيد المنال، إلا أن التلقيح لا يزال أساسيا لاحتواء تفشي الوباء.

"بيونتك" تسعى لتطعيم الأطفال

من جانبها، أعلنت شركة بيونتك (BioNTech) الألمانية اليوم الجمعة عن سعيها للحصول على موافقة لتطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما بلقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الشريكة المؤسسة لشركة بيونتك وكبيرة المسؤولين الطبيين أوزليم توريتشي لمجلة دير شبيغل الألمانية "سنقدم نتائج دراستنا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما إلى المسؤولين في أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة، وسوف نتقدم بطلب للحصول على ترخيص للقاحنا لهذه الفئة العمرية، وهنا أيضا في أوروبا".

وأوضحت أن اللقاح هو نفسه المستخدم حاليا للفئات العمرية الأخرى، ولكن سيتم تعديل جرعته للفئة العمرية الأصغر.

وأظهرت النتائج الأولية للدراسات التي أجرتها شركة الأدوية الألمانية أن استخدام جرعة أقل من اللقاح آمن وفعال للفئة العمرية 5-11، وبدأت الشركة بالفعل في الاستعدادات للإنتاج.

وقال زوجها والشريك المؤسس أيضا أوغور شاهين "يبدو الأمر جيدا، وكل شيء يسير وفقا للخطة".

وفي حال منحت وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها يمكن لألمانيا أن تبدأ في التطعيمات للفئة العمرية المذكورة منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حسب ما ذكرته المجلة الألمانية.





الإمارات ترفع بعض القيود

وفي سياق تطورات كورونا، قالت الإمارات اليوم الجمعة إنه بإمكان المقيمين الذين تلقوا التطعيم الكامل بأحد اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية العودة للبلاد اعتبارا من 12 سبتمبر/أيلول الجاري من دول سبق تعليق قدوم الوافدين منها.

ومن المقرر أن تفتتح دبي معرض إكسبو 2020 العالمي في 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد تأجيله عاما بسبب الجائحة.

والبلدان التي يمكن للمقيمين السفر منها إلى الإمارات اعتبارا من 12 سبتمبر/أيلول هي: الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأفغانستان.

الدانمارك ترفع كافة القيود

وفي إطار العودة للحياة الطبيعية تطوي الدانمارك اليوم بالكامل صفحة القيود الهادفة إلى مكافحة تفشي وباء كوفيد-19، فلم يعد يُفرض وضع الكمامات ولا التصريح الصحي، وعادت الحياة إلى المكاتب، واستأنف عشرات آلاف الأشخاص حضور العروض الموسيقية.

وقال أولريك أوروم بيترسن الموظف في قسم الإعلانات في شركة "لايف نيشن" (Live Nation) لتنظيم العروض الموسيقية "نحن بالتأكيد في الطليعة في الدانمارك لأنه لم تعد لدينا أي قيود، لقد انتقلنا إلى الجانب الآخر من الوباء بفضل التلقيح".

وتحضّر الشركة المنظمة للحفلات غدا السبت عرضا موسيقيا نفدت تذاكره وسيحضره 50 ألف شخص، وهذه سابقة في أوروبا حيث لا تزال تُفرض قيود صحية.

ولم تواجه الدانمارك صعوبات في إقناع سكانها بتلقي اللقاح، ونتيجة ذلك، أصبح 73% من السكان البالغ عددهم 5.8 ملايين ملقحين بالكامل ضد كوفيد-19، و96% من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما أيضا.

وأكد وزير الصحة ماغنوس هيونيك أواخر أغسطس/آب الماضي أن الحكومة "لن تتردد بالتصرف سريعا في حال هدد الوباء مجددا الوظائف الأساسية للمجتمع".

ويتطلب الدخول إلى الأراضي الدانماركية تقديم جواز صحي و/أو فحص نتيجته سلبية، كما أن وضع الكمامات لا يزال إجباريا في المطارات.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن الوضع الصحي في العالم لا يزال حساسا ويتطلب حذرا.