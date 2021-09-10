الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية غينيا ووفد من إيكواس يلتقي المجلس العسكري والرئيس السابق

أعلن الاتحاد الأفريقي الجمعة أنه قرر تعليق عضوية غينيا بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيسها ألفا كوندي الأحد الماضي.

وقال الاتحاد الأفريقي في تغريدة على تويتر إنه تقرر تعليق مشاركة جمهورية غينيا في كافة أنشطة الاتحاد وهيئات صنع القرار التابعة له. وكان الاتحاد الأفريقي ندد باستيلاء قائد القوات الخاصة في الجيش الغيني، العقيد مامادي دومبويا، وطالب بالإفراج عن كوندي فورا.

ويأتي قرار تعليق عضوية غينيا في الاتحاد الأفريقي بعد خطوة مماثلة اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تضم 15 دولة.

والجمعة زار وفد من إيكواس يضم رئيس مفوضية المجموعة ووزراء من غانا ونيجيريا وتوغو، العاصمة الغينية كوناكري، والتقى مع أعضاء المجلس العسكري والرئيس السابق كوندي. وتأتي الزيارة في إطار تحرك يستهدف إقناع القادة العسكريين بالعودة إلى الحكم المدني.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن تعليق عضوية غينيا في الاتحاد الأفريقي، وزيارة وفد إيكواس، مؤشران على تصاعد الضغط الدولي على المجلس العسكري الحاكم.

وكان الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي قد أثار مواقف منددة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وحل العسكريون الحكومة والبرلمان، وعطلوا الدستور، وتعهدوا بضمان سلامة الرئيس السابق.