رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة قال -في تصريح صحفي- إن الحكومة لن تتضمن ثلثا معطلا واضحا أو مستترا لأي فريق، وإن حكومته تعتزم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

أعلن في لبنان اليوم الجمعة عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وضمت الحكومة 24 وزيرا، وذلك بعد أكثر من عام على التعثر في تشكيلها، وقال مدير مكتب الجزيرة في بيروت إن الحكومة الجديدة ستعقد أول اجتماع لها الاثنين المقبل.

وقال ميقاتي -في تصريح صحفي- إن الحكومة لن تتضمن ثلثا معطلا واضحا أو مستترا لأي فريق، وإن حكومته تعتزم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون وميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتلا أمين عام مجلس الوزراء محمد مكية مرسوم تشكيل الحكومة التي تألفت من 24 شخصية من الاختصاصيين، لكن عددا منهم معروفون بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وطبية وثقافية وإعلامية.

وجاء الإعلان عن حكومة ميقاتي بعد مشاورات واتصالات شهدتها الساعات الماضية، في محاولة لتذليل العقبات التي حالت دون تشكيلها.

وكان الرئيس ميشال عون كلف ميقاتي بتشكيل الحكومة في 26 يوليو/تموز الماضي بعد استقالة سعد الحريري في منتصف الشهر نفسه.

مراسيم تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي pic.twitter.com/U08vAp9ZyW — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 10, 2021

وضع صعب

وقال ميقاتي -وهو رئيس حكومة سابق أيضا- إن الوضع الذي يمر به لبنان صعب واستثنائي ويستدعي تضامن اللبنانيين معا، وتحدث عن أزمتي الأدوية والكهرباء وغيرهما.

وفي كلمة أدلى بها عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة، أشار ميقاتي إلى أن حكومته مكونة من اختصاصيين، وأنها تلتزم بوثيقة الوفاق الوطني، وستعمل على وقف الانهيار الحاصل في البلاد، وشدد على الحاجة إلى وصل ما انقطع من العلاقات مع العالم العربي.

وبين أعضاء حكومة ميقاتي مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض الذي عرف بنجاحه في التعامل مع أزمة كورونا، وقد عين وزيرا للصحة، وجورج قرداحي الإعلامي المعروف وعين وزيرا للإعلام، والباحث المعروف ناصر ياسين، والذي عين وزيرا للبيئة.

وعلى الرغم من أن معظم الوزراء لا ينتمون إلى أي تيار سياسي علنا لكن تمت تسميتهم من أحزاب وقادة سياسيين بارزين، مما يجعلهم محسوبين على هؤلاء، وفق تقارير إعلامية.

وميقاتي ثالث رئيس وزراء يكلف بتشكيل حكومة من الرئيس عون منذ استقالة حكومة حسان دياب قبل أكثر من عام بعد انفجار مرفأ بيروت ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية.