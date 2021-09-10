بعد تأجيل زيارة وزير الدفاع الأميركي.. بن سلمان يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الخميس رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية ليونيد سلوتسكي، وذلك بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تأجيل زيارته إلى السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن اللقاء الذي جرى في قصر نيوم استعرض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأضافت أن اللقاء حضره من الجانب السعودي وزير الدولة ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والدكتور مشعل بن فهم السلمي نائب رئيس مجلس الشورى.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن وزير الدفاع -الذي كان يقوم بجولة خليجية- أرجأ إلى أجل غير مسمى زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى السعودية؛ في قرار عزاه إلى "مشكلة في الجدول الزمني".

وقال مسؤول في البنتاغون لوكالة الأنباء الفرنسية إن "زيارة الوزير إلى المملكة العربية السعودية أرجئت بسبب مشاكل تتعلق بالجدول الزمني".

وأضاف أن وزير الدفاع يتطلع إلى إعادة جدولة الزيارة في أقرب فرصة ممكنة.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (رويترز)

ومطلع الأسبوع، بدأ أوستن جولة خليجية بعد أسبوع على انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

وبدأت جولة الوزير الأميركي من الدوحة، حيث زار برفقة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن قاعدة العديد الجوية العملاقة، التي مثلت قاعدة خلفية للجسر الجوي الذي أقامته الولايات المتحدة، والذي أتاح خلال النصف الثاني من أغسطس/آب الماضي إجلاء 123 ألف شخص من كابل، أغلبهم أفغان فروا من بلدهم خشية انتقام طالبان.

والأربعاء الماضي، زار أوستن الكويت، حيث شكر مسؤوليها على "دعمهم الحاسم" لعمليات الإجلاء التي نظّمتها بلاده، حسب ما قاله في تغريدة على تويتر.

وزار أوستن أيضا البحرين، حيث أشاد بما أسماه "العمل البطولي" الذي قام به عناصر البحرية الأميركية المتمركزين في المملكة، الذين شاركوا في أضخم جسر جوي عسكري في التاريخ، وفق ما قاله الوزير في تغريدة ثانية.