"يزعزع الحكومة الحالية".. وزير الخارجية الإسرائيلي: فتح القنصلية الأميركية بالقدس فكرة سيئة

عارض وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، التي جرت العادة أن تكون قاعدة للتواصل الدبلوماسي مع الفلسطينيين، معتبرا أنها "فكرة سيئة".

وقال لبيد في لقاء مع صحفيين أجانب، اليوم الأربعاء، "نعتقد أنها فكرة سيئة، وقد أخبرنا أميركا بذلك"، وأضاف أن إعادة فتح القنصلية "سترسل رسالة خاطئة ليس فقط للمنطقة وللفلسطينيين، ولكن أيضا للدول الأخرى، ونحن لا نريد أن يحدث هذا".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلنت عزمها إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس.

وأغلقت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب القنصلية، وعدّت القدس عاصمة لإسرائيل، وذلك عبر نقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب مع دمج القنصلية في السفارة الجديدة.

وتختص القنصلية الأميركية العامة بالاتصال مع الفلسطينيين، بعيدا عن السفارة التي تختص بالاتصال مع الإسرائيليين.

ولم تحدد الإدارة الأميركية موعد إعادة فتح القنصلية، ولكن الفلسطينيين أعربوا عن أملهم أن يتم ذلك قريبا.

وتابع لبيد "لدينا هيكل مثير للاهتمام وحساس لحكومتنا، ونعتقد أن هذا قد يزعزع استقرار هذه الحكومة، ولا أعتقد أن الإدارة الأميركية تريد حدوث ذلك".

وتتكون الحكومة الإسرائيلية الحالية من ائتلاف هش للغاية بين أحزاب يمينية متطرفة، ووسطية، ويسارية، وعربية.

وقال لبيد إن الانقسامات بين الفلسطينيين تضفي أيضا شكوكا على فرص الدبلوماسية، وأضاف "أنا مقتنع جدّيا بحل الدولتين… لكن سيكون علينا الإقرار بحقيقة أنه غير قابل للتنفيذ في الوضع الحالي".