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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

الأسطول الخامس الأميركي يجري مناورات عسكرية مع البحرية الإسرائيلية

قوات بحرية إسرائيلية تجري مناورات عسكرية (رويترز)
قوات بحرية إسرائيلية تجري مناورات عسكرية (رويترز)
1/9/2021-|آخر تحديث: 1/9/202103:14 PM (مكة المكرمة)

أفادت قيادة الأسطول الخامس الأميركي أنها نفذت مناورات مع البحرية الإسرائيلية في خليج العقبة على البحر الأحمر، وذلك بعد دخول قرار نقل إسرائيل من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأميركية إلى منطقة عمليات القيادة الوسطى حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان أن المناورات تهدف إلى ضمان الاستقرار البحري والأمن والملاحة بين البحر المتوسط والمحيط الهندي عبر المضائق الإستراتيجية في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى مناورات بحرية هي الأولى من نوعها مع البحرية الأميركية في البحر الأحمر، هدفها تحسين الأمن والحفاظ على طرق التجارة البحرية أيضا.

وقبل 20 يوما، اختتمت تدريبات جوية إسرائيلية أميركية أطلق عليها "نسر الصحراء"، وقالت القيادة الوسطى الأميركية إن التدريبات التي جمعت قواتها الجوية مع القوات الجوية الإسرائيلية كانت الأولى من نوعها.

وقالت القوات الجوية الإسرائيلية، على تويتر، إن التدريبات شاركت فيها طائرات "إف-15" (F-15) إسرائيلية وأميركية قامت بمحاكاة سيناريوهات عملياتية متعددة في الأجواء الإسرائيلية.

وأضافت أن هذه التدريبات تؤكد التحالف الوطيد والطويل بين إسرائيل والولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة

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