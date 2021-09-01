الأسطول الخامس الأميركي يجري مناورات عسكرية مع البحرية الإسرائيلية

أفادت قيادة الأسطول الخامس الأميركي أنها نفذت مناورات مع البحرية الإسرائيلية في خليج العقبة على البحر الأحمر، وذلك بعد دخول قرار نقل إسرائيل من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأميركية إلى منطقة عمليات القيادة الوسطى حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان أن المناورات تهدف إلى ضمان الاستقرار البحري والأمن والملاحة بين البحر المتوسط والمحيط الهندي عبر المضائق الإستراتيجية في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى مناورات بحرية هي الأولى من نوعها مع البحرية الأميركية في البحر الأحمر، هدفها تحسين الأمن والحفاظ على طرق التجارة البحرية أيضا.

#StrongerTogether

NAVCENT completed a milestone maritime security patrol alongside our Israeli Navy partners in the Red Sea, 30-31 Aug.

Read More: https://t.co/7Jyx18mWbx — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) August 31, 2021

وقبل 20 يوما، اختتمت تدريبات جوية إسرائيلية أميركية أطلق عليها "نسر الصحراء"، وقالت القيادة الوسطى الأميركية إن التدريبات التي جمعت قواتها الجوية مع القوات الجوية الإسرائيلية كانت الأولى من نوعها.

وقالت القوات الجوية الإسرائيلية، على تويتر، إن التدريبات شاركت فيها طائرات "إف-15" (F-15) إسرائيلية وأميركية قامت بمحاكاة سيناريوهات عملياتية متعددة في الأجواء الإسرائيلية.

وأضافت أن هذه التدريبات تؤكد التحالف الوطيد والطويل بين إسرائيل والولايات المتحدة.