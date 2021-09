الأسطول الخامس الأميركي يجري مناورات عسكرية مع البحرية الإسرائيلية

أفادت قيادة الأسطول الخامس الأميركي أنها نفذت مناورات مع البحرية الإسرائيلية في خليج العقبة على البحر الأحمر، وذلك بعد دخول قرار نقل إسرائيل من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأميركية إلى منطقة عمليات القيادة الوسطى حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان أن المناورات تهدف إلى ضمان الاستقرار البحري والأمن والملاحة بين البحر المتوسط والمحيط الهندي عبر المضائق الإستراتيجية في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى مناورات بحرية هي الأولى من نوعها مع البحرية الأميركية في البحر الأحمر، هدفها تحسين الأمن والحفاظ على طرق التجارة البحرية أيضا.

NAVCENT completed a milestone maritime security patrol alongside our Israeli Navy partners in the Red Sea, 30-31 Aug.

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) August 31, 2021