البث الحي
سياسة|بحرين

حماس: تعيين البحرين سفيرا لها في إسرائيل شراكة كاملة مع الاحتلال

السفير البحريني لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة (يمين) مع مسؤول إسرائيلي بعيد وصوله إلى تل أبيب لتسلم مهامه (مواقع التواصل)
السفير البحريني لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة (يمين) مع مسؤول إسرائيلي بعيد وصوله إلى تل أبيب لتسلم مهامه (مواقع التواصل)
1/9/2021

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء بتعيين البحرين سفيرا لها في إسرائيل، واعتبرت الخطوة "دعما واضحا للاحتلال وشراكة كاملة معه في سياسته وإجرامه".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم -في تصريح صحفي- إن تعيين السفير خالد يوسف الجلاهمة يأتي في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الخطوة التي أقدمت عليها البحرين تعكس إصرارها على ما وصفها بالخطيئة القومية بتوقيعها قبل نحو عام اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وأشاد قاسم بالشعب البحريني الرافض لكل خطوات التطبيع، والذي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني، حسب تعبيره.

كما قال الناطق باسم حركة حماس إن الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر لمن وقف إلى جانب المحتل.

السفير يتسلم مهامه

وكان السفير البحريني لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة وصل أمس الثلاثاء إلى تل أبيب لتسلم مهامه الرسمية، وقد تداولت منصات إسرائيلية صورا توثق اللحظات الأولى لوصوله.

وفي وقت سابق، قال الجلاهمة -عبر "تويتر" (Twitter)- "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل".

وأضاف "يشرفني أن أكون جزءا من تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة (..) للتعايش السلمي مع جميع الدول".

ونشر السفير في حسابه على تويتر صورا لوصوله إلى تل أبيب على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البحرينية.

يذكر أن إسرائيل قد عيّنت في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إيتاي تاغنر قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

سفير البحرين يصل إسرائيل لتسلم مهامه

وصل السفير البحريني لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة إلى تل أبيب اليوم الثلاثاء، لتسلم مهامه الرسمية، وقد تداولت منصات إسرائيلية صورا توثق اللحظات الأولى لوصوله.

31/8/2021
المزيد من سياسة

بين مرحب ورافض.. الحكومة العراقية تحيل قانون التجنيد الإلزامي للبرلمان

منذ 18 عاما أوقفت الخدمة الإلزامية في الجيش العراقي (رويترز)

خطوات اقتصادية وإنسانية إسرائيلية للفلسطينيين.. “حبة حلوى” لاستبعاد الحل السياسي أم منعا للحريق القادم؟

لقاء بين عباس وغانتس أعقبه إعلانات إسرائيلية عن تسهيلات اقتصادية وإنسانية للسلطة الفلسطينية (وكالات)

الشرطة العسكرية الروسية تدخل مدينة درعا لتنفيذ الاتفاق بين عشائرها والنظام السوري وهذه أبرز بنوده

دخول الشرطة العسكرية الروسية لدرعا البلد يأتي لضمان تنفيذ الاتفاق الأخير بين النظام السوري وعشائر المنطقة (الأوروبية)

طالبان من المقاومة إلى الدولة.. حسابات النصر وارتدادات الانسحاب الأميركي

قادة من طالبان في القصر الرئاسي بعد سيطرتهم على العاصمة كابل (الجزيرة)
الأكثر قراءة

“صور لن ننساها”.. صدمة أفغانية من التخريب الأميركي في مطار كابل

القوات الأميركية تعمدت تخريب معدات وأسلحة قبل مغادرتها مطار كابل حتى لا تستفيد منها حركة طالبان (الجزيرة)

انتبه قبل نطقها.. 12 عبارة لا يقولها الأذكياء

الكلمات التي تختارها يمكن أن تؤثر على الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليك (شترستوك)
logo

لماذا تسعى تركيا للوجود في أفغانستان؟ 4 أسباب تشرح لك

حكومة طالبان خلال أيام وفريق فني من قطر للمساعدة باستئناف الملاحة بمطار كابل

قادة من حركة طالبان قبل أيام في مطار كابل (رويترز)