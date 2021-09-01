حماس: تعيين البحرين سفيرا لها في إسرائيل شراكة كاملة مع الاحتلال

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء بتعيين البحرين سفيرا لها في إسرائيل، واعتبرت الخطوة "دعما واضحا للاحتلال وشراكة كاملة معه في سياسته وإجرامه".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم -في تصريح صحفي- إن تعيين السفير خالد يوسف الجلاهمة يأتي في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الخطوة التي أقدمت عليها البحرين تعكس إصرارها على ما وصفها بالخطيئة القومية بتوقيعها قبل نحو عام اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وأشاد قاسم بالشعب البحريني الرافض لكل خطوات التطبيع، والذي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني، حسب تعبيره.

كما قال الناطق باسم حركة حماس إن الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر لمن وقف إلى جانب المحتل.

حدث تاريخي مهم تشاركني فيه زوجتي، سعيدون جدا بالثقة الملكية السامية. pic.twitter.com/A0oQm91LBl — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

السفير يتسلم مهامه

وكان السفير البحريني لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة وصل أمس الثلاثاء إلى تل أبيب لتسلم مهامه الرسمية، وقد تداولت منصات إسرائيلية صورا توثق اللحظات الأولى لوصوله.

وفي وقت سابق، قال الجلاهمة -عبر "تويتر" (Twitter)- "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل".

وأضاف "يشرفني أن أكون جزءا من تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة (..) للتعايش السلمي مع جميع الدول".

ونشر السفير في حسابه على تويتر صورا لوصوله إلى تل أبيب على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البحرينية.

يذكر أن إسرائيل قد عيّنت في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إيتاي تاغنر قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.