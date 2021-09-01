بريطانيا تجري محادثات مع طالبان في الدوحة لضمان خروج آمن لرعاياها والمتعاونين الأفغان

أكدت بريطانيا أنها تجري محادثات مع حركة طالبان من أجل ضمان خروج آمن من أفغانستان لرعاياها والأفغان الذين تعاونوا معها ولم يتمكنوا بعد من مغادرة البلاد بعد انتهاء عمليات الإجلاء.

وفي تصريحات أدلى بها الليلة الماضية، قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن سايمون غاس المبعوث الخاص لرئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أفغانستان، سافر إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يجري لقاءات مع كبار مسؤولي طالبان، للتأكيد على أهمية فتح ممرات آمنة لمغادرة البريطانيين والأفغان الذين تعاونوا مع القوات البريطانية خلال الأعوام الـ20 الماضية.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن تصريحات المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني هي أول تأكيد علني لوجود مساع دبلوماسية بين لندن وطالبان.

وأنهت بريطانيا السبت الماضي وجودها في أفغانستان، بعدما أجلت -منذ سيطرة طالبان على كابل قبل أسبوعين- أكثر من 15 ألف شخص، بينهم 8 آلاف أفغاني ممن تعاونوا معها.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس أعلن يوم الجمعة الماضي أن بلاده لم تتمكن من إجلاء نحو 150 بريطانيا، وما بين 800 و1100 أفغاني.

وفي مواجهة الانتقادات لكيفية إدارة حكومته عمليات الإجلاء من أفغانستان، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء باستقبال "حار" لآلاف اللاجئين الأفغان الذين يصلون إلى بلاده، قائلا إنه مصمم على منحهم وعائلاتهم الدعم الذي يحتاجونه لإعادة بناء حياتهم في المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية أن الأفغان الذين عملوا لحساب بريطانيا في بلدهم وتم إجلاؤهم إلى المملكة المتحدة سيُمنحون حقوق إقامة غير محدودة، والحق في العمل، وطلب الحصول على الجنسية البريطانية في الوقت المناسب.