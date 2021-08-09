قال لاجئون من قبيلة الكومنت إن الجيش الإثيوبي إلى جانب قوات الأمهرة اعتقل كثيرا من الرجال والنساء من دون معرفة مصيرهم جراء قطع الاتصالات، في ظل روايات عن قتل للرجال واغتصاب للنساء.

باسندة- داخل أحد الفصول بمدرسة باسنقا بولاية القضارف (شرقي السودان) وضعت اللاجئة الإثيوبية معزة طفلها بعد أن قطعت مسيرة 7 ساعات وصولا إلى الحدود السودانية، وقالت إنها أُجبرت على الهرب بعد هجوم شنّه الجيش الفدرالي الإثيوبي وقوات الأمهرة على قريتها شنفا.

وروت معزة (19 عاما) "لقد حرقوا المنازل ومخازن الذرة ونهبوها.. لا أعرف مصير زوجي، أخشى أن يكون بين الذين ذبحوا".

لاجئون إثيوبيون يحصلون على حصص غذائية في معسكر إيواء ببلدة باسنقا على الحدود السودانية الإثيوبية (الجزيرة)

وتتعامل السلطات المحلية بولاية القضارف مع موجة لجوء جديدة من قبائل الكومنت والقُمز، قوامها نحو 2500 لاجئ، لكنها تتحسب لوصول نحو 50 ألفا، هم سكان 7 قرى إثيوبية أُخليت بالقوة.

وفرّ "الكومنت"، وهم أقلية تعيش في إقليم أمهرة الإثيوبي المتاخم للسودان، جراء نزاعات على الأراضي مع قومية الأمهرة، تدّخل فيه الجيش الفدرالي الإثيوبي ضد الكومنت، حسب لاجئين تحدثوا للجزيرة نت، في معسكر إيواء مؤقت ببلدة باسنقا التابعة لمحلية باسندة ( 170 كيلومترا جنوب شرقي مدينة القضارف).

وبعد موجة اللجوء الأخيرة، أصبحت ولاية القضارف السودانية -التي لا يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة- تستضيف 3 من قوميات إثيوبيا المتناحرة هم التيغراي والكومنت والقُمز، إلى جانب لاجئين إريتريين يصلون إلى الحدود باستمرار.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فرّ نحو 60 ألف لاجئ من إقليم تيغراي إلى السودان المجاور، بعد الحرب بين الجيش الفدرالي وحلفائه من مليشيات الأمهرة من جهة على جبهة تحرير تيغراي.

السلطات السودانية تتخوف من موجة لجوء جديدة تشمل آلاف الإثيوبيين إلى مناطقها المحاذية لإثيوبيا (الجزيرة)

أعداء في مكان واحد

وفي مركز استقبال اللاجئين بحمداييت، عند نقطة التقاء الحدود السودانية والإثيوبية والإريترية، يكابد المسؤولون من أجل الفصل بين الخصوم الألداء "التيغراي والإريتريين".

في هذه الأثناء، يستعد مسؤولو المركز منذ شهر لاستقبال لاجئين من إقليم أمهرة، في حال تمكُّن جبهة تحرير تيغراي من استعادة الحُمرا، إحدى أكبر مدن إقليم تيغراي المحاذية للحدود مع السودان وإريتريا.

وإلى الجنوب من حمداييت، ومنذ 24 يوليو/تموز الماضي، استقبلت قرى تايا وحسكنيت وود العجوز وأم دبلو السودانية آلاف اللاجئين من قرى شنفا وتوباي وكواليت وزودي بادما وتومت وقطرانج وياسين، التابعة لإقليم أمهرة الإثيوبي.

ويقول المدير التنفيذي لمحلية باسندة مأمون الضو إن القرى الحدودية استقبلت 1409 لاجئين من القُمز أبلغوا السلطات السودانية أنهم فرّوا من حملات الأمهرة الانتقامية.

وحسب الضو، في حديث للجزيرة نت، يُنتظر خلال أيام نقل هؤلاء اللاجئين إلى العمق السوداني في باسندة التي يبلغ سكانها نحو 15 ألفا.

ولم تعلق الحكومة الاتحادية ولا حكومة إقليم أمهرة على فرار الكومنت والقمز، على عكس ما حدث بين الأمهرة والتيغراي والعفر وما تبعه من نزوح داخلي بإثيوبيا.

مأمون الضو: السلطات في القضارف أمام تحديات إنسانية وأمنية جسيمة (الجزيرة)

مزيد من المعسكرات

وحسب المدير التنفيذي لمحلية باسندة، فإن المحلية رحّلت أكثر من 900 لاجئ من الكومنت من الشريط الحدودي إلى بلدة باسنقا، وتجري الاستعدادات مع المنظمات الإنسانية لنقلهم إلى رئاسة المحلية في باسندة، بعد تحديد معسكر دائم لهم في مساحة 2 كيلومتر مربع.

وسيكون معسكر باسندة الثالث للاجئين الإثيوبيين في السودان، بعد معسكري أم راكوبة والطنيدبة.

ويتخوف المسؤول من وجود نحو 3 آلاف من الكومنت والقُمز يتمركزون في الحدود الفاصلة بين البلدين مع ماشيتهم، فضلا عن 50 ألف إثيوبي هُجّروا من 7 قرى إثيوبية حدودية، يمكن أن يلجؤوا إلى السودان في أي لحظة.

وفي حال فرارهم صوب السودان، فإن الحكومات المحلية في ولاية القضارف ستكون مضطرة إلى تشييد مزيد من المعسكرات، وهو ما يجعلها أمام تحديات أمنية وإنسانية جسيمة في ظل شح مواردها.

الراهبة نانو إبناسو: نعاني من الحرب مع الأمهرة منذ 5 سنوات ولا أعرف مصير أقاربي (الجزيرة)

روايات اللاجئين

ويقيم اللاجئون الكومنت حاليا بمدرسة في باسنقا (نحو 30 كيلومترا جنوبي باسندة) في أوضاع صعبة، حيث تكتظ الفصول بالنساء والأطفال، كما يواجه المشرفون صعوبة في توفير دورات المياه الإسعافية.

وتقول الراهبة نانو إبناسو (63 سنة) إنها ما زالت تعاني من تأثيرات جراء ما شهدته قريتها كوليت، وأبلغت الجزيرة نت عبر مترجم أنها وأسرتها عانوا من الحرب مع الأمهرة منذ 5 سنوات، والآن لا تعرف مصير أقاربها.





صراع الكومنت والأمهرة

وحسب اللاجئ قنوتا (22 سنة) من قرية شنفا، فإن الكومنت لديهم نزاع مع الأمهرة منذ عام 2017 على الأراضي، فهم كقومية يريدون السلطة على أراضيهم الواقعة بين بحر دار وجبل حلاوة.

وسبق أن لجأ الكومنت إلى السودان قبل 5 سنوات جراء اقتتالهم مع الأمهرة، لكن الجديد هذه المرة هو دخول الجيش الإثيوبي الفدرالي في النزاع إلى جانب الأمهرة، ولأول مرة باستخدام الدبابات.

ويقول قنوتا إنه شاهد اثنين من أهالي قريته يُقتلون، أحدهم دهسته دبابة، في حين كان جنود ينهبون الماشية ويحرقون منازل القرية.

ويذكر أن قبيلته لا تستطيع الدفاع عن نفسها في ظل مساندة الجيش للأمهرة، بخاصة أن الجيش اعتقل كثيرا من الرجال والنساء من دون معرفة مصيرهم جراء قطع الاتصالات، في ظل روايات عن قتل للرجال واغتصاب للنساء.

معسكر للاجئين الإثيوبيين في باسندة على الحدود السودانية الإثيوبية (الجزيرة)

خيارات إيواء اللاجئين

وأصدرت لجنة أمن محلية باسندة قرارا بإنشاء معسكر دائم فيها بدل نقل اللاجئين إلى معسكر أم راكوبة التي تتاخم إثيوبيا بحدود طولها 120 كيلومترا، وفي ظل تنامي الاقتتال القبلي بإثيوبيا وتوقع مزيد من الفارّين.

ويشير المدير التنفيذي للمحلية إلى أن اللاجئين من قبيلة القُمز يرفضون نقلهم إلى أي معسكر خارج باسندة، ليكونوا قريبين من ديارهم، رغم أن وجودهم في المناطق الحدودية يمثل خطرا أمنيا على السودان.

وتسعى المحلية لتوفير موارد لنقل اللاجئين القُمز من مناطق الشريط الحدودي إلى معسكر طور الإنشاء بباسندة التي سينقل إليها أيضا اللاجئون الكومنت من باسنقا.

ويستبعد المسؤول نشوء أي احتكاكات بين الكومنت والقُمز، باعتبارهم حلفاء في حرب ضد الأمهرة.