مقتل عشرات المدنيين في هجمات على قرى بوسط مالي

قتل أكثر من 40 مدنيا الأحد بشمال مالي في هجمات نسبت إلى متشددين واستهدفت 3 بلدات متجاورة قرب الحدود مع النيجر، على ما أفاد مسؤول عسكري ومسؤولون محليون.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين محليين تأكيدهم مقتل 51 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في هجمات على قرى عدة بوسط مالي.

وقال مسؤول أمني لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته "قتل أكثر من 40 مدنيا الأحد بأيدي إرهابيين في قرى كارو وأوتاغونا وداوتيغيفت".

وقال مسؤول في إحدى القرى "قتل 20 مدنيا في كارو. وقتل 14 مدنيا في أوتاغونا، وعدد آخر في قرية داوتيغيفت"، مشيرا إلى أن المهاجمين وصلوا على درّاجات نارية وباغتوا سكان القرى.

وتعاني مالي، الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، من أزمة أمنية وسياسية مستمرة منذ 2012.

وأسفرت عمليات تمرد تقودها حركات استقلالية وهجمات تشنها حركات على ارتباط بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن أعمال عنف إثنية وتجاوزات ترتكبها عدة جهات منها قوات الجيش والأمن، عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين ونزوح مئات آلاف الأشخاص.

واندلعت أعمال العنف بالأساس في شمال مالي قبل أن تنتشر إلى وسط البلاد لتصل بعد ذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.