كورونا.. تونس تطعّم نصف مليون بيوم واحد ومسؤول أميركي يتحدث عن فشل بمواجهة الوباء والصين تعاقب مسؤولين

أعلنت تونس تطعيم أكثر من نصف مليون شخص ضد فيروس كورونا في يوم وحد، وتستعد الجزائر لتسريع وتيرة عمليات التلقيح. وفي حين تحدث مسؤول أميركي عن فشل بلاده في مواجهة الوباء عقب الزيادة الكبيرة بالإصابات، عاقبت الصين مسؤولين بسبب تفشي الفيروس في بعض المناطق.

ففي تونس، قالت وزارة الصحة إن اليوم الأول من عمليات التطعيم المكثف التي انطلقت أمس الأحد أسفرت عن حصول 551 ألف شخص فوق 40 عاما على جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وجرت عمليات التطعيم في 335 مركزا بمختلف أنحاء البلاد، وشهدت مراكز التطعيم شمال البلاد وجنوبها إقبالا مكثفا من المواطنين.

وجاءت الدعوة لهذه الحملة بعد تقارير رسمية عن تسلم أكثر من 6 ملايين جرعة من اللقاحات ضمن مساعدات دولية وعمليات شراء، وتأمل تونس تطعيم 50% من مواطنيها البالغ عددهم 11.6 مليونا بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

يذكر أن تونس شهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعا كبيرا في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا، وتعرضت الحكومة السابقة لاتهامات بالإخفاق في إدارة الأزمة خاصة مع بطء نسق التطعيم، حيث لم يتجاوز عدد المواطنين الذين حصلوا على اللقاحات المضادة لكورونا 1.3 مليون مواطن.

وحتى الآن سجلت تونس 20 ألف حالة وفاة و610 آلاف إصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء فيه.





الجزائر ودول عربية

وفي الجزائر المجاورة، أمر الرئيس عبد المجيد تبون أمس الأحد بتسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا لبلوغ المناعة الجماعية خاصة الولايات الأكثر تضررا والأكثر كثافة سكانية، وفق ما جاء في بيان للرئاسة عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال البيان إن هذه الحملة تستهدف بلوغ ما لا يقل عن 60% من عدد الأشخاص الملقحين بالولايات المعنية، وهي الجزائر العاصمة ووهران وسطيف وقسنطينة، التي يناهز عدد سكانها 5.5 ملايين من مجموع 44 مليونا.

وحتى الآن، بلغ عدد الملقحين بالجزائر أكثر من 4 ملايين شخص بينهم أقل من مليون فقط تلقوا جرعتين، رغم أن الوتيرة تسارعت خلال الأسبوعين الأخيرين بتلقيح 200 ألف شخص يوميا.

ووفقا لرئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، فإن "تجاوز الأزمة والوصول إلى المناعة الجماعية يتطلب تلقيح 400 ألف شخص يوميا".

وفي المغرب، تستعد السلطات لتسريع عمليات التطعيم بعد إعلان وزارة الصحة السبت أنها قررت توسيع الاستفادة من اللقاحات لتشمل الفئة العمرية 20 عاما فما فوق.

ويأتي ذلك، في وقت سجلت المغرب أمس نحو 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و80 حالة وفاة بتراجع طفيف مقارنة باليوم السابق.

وفي مصر، أحصت السلطات أمس الأحد 65 إصابة جديدة بالفيروس و9 وفيات، في تراجع مقارنة باليوم السابق.





في أميركا

في الولايات المتحدة، ومع تسجيل أعلى حصيلة يومية من الإصابات بالفيروس في 6 أشهر، حذر مدير المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولنز أمس من أن البلاد تفشل في مكافحة الوباء.

وقال كولنز في تصريحات على قناة "إيه بي سي" (ABC) "لم يكن ينبغي أن نصل إلى المكان الذي وصلنا إليه" مضيفا "في هذا الصدد، نعم، نحن نفشل".

وتابع "ما كنا لنصل إلى الوضع القائم لو كنا أكثر فعالية في تلقيح الجميع. ندفع الآن ثمنا باهظا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أدى الانتشار الحاد للإصابات بالنسخة المتحورة "دلتا" من فيروس كورونا إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة إلى 118 ألفا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ فبراير/شباط.

كما ارتفعت الوفيات بنسبة 89% خلال الأسبوعين الماضيين رغم انخفاضها بشكل طفيف في بقية أنحاء العالم، وعلاوة على ذلك، باتت مستشفيات الأطفال في ولايات مثل فلوريدا "مثقلة" في حين يتأثر الشباب بشكل متزايد بالمرض.

وقد تحدث مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أنتوني فاوتشي عن موافقة نهائية محتملة على لقاحات رئيسية من جانب إدارة الغذاء والدواء الفدرالية هذا الشهر. وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة أعطت حتى يوم أمس أكثر من 351 مليون جرعة من لقاحات كورونا.

وفي أميركا اللاتينية، سجلت البرازيل أمس نحو 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا و399 وفاة إضافية، ويحتل هذا البلد حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما يحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

سكان مدينة ووهان الصينية خضعوا لاختبارات جماعية بعد تفشي فيروس كورونا مجددا (الأوروبية)

الصين تعاقب مسؤولين

وفي الصين، فرضت السلطات عقوبات تشمل العزل على 30 مسؤولا بعد تفشي الفيروس مجددا في مناطق بينها ووهان التي ظهر فيها الوباء لأول مرة أواخر عام 2019.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن المسؤولين المستهدفين بالعقوبات يعملون في قطاعات السلطة المحلية والمستشفيات والسياحة والمطارات.

وقد أعلنت السلطات اليوم أنها أحصت خلال الساعات 24 الماضية 94 إصابة محلية جديدة. وكانت أعلنت فحص 11 مليونا من سكان مدينة ووهان بعد تفشي الفيروس فيها مجددا في المدة الأخيرة.





شبح الإغلاق

وفي مناطق أخرى من العالم، يخيم شبح الإغلاق على بعض الدول وبينها إيران التي تجاوزت أمس لأول مرة 500 حالة وفاة يوميا، كما سجلت مؤخرا نحو 40 ألف إصابة يوميا.

وأعلن الرئيس إبراهيم رئيسي السبت -خلال ترؤسه اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا- أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل "دراسة خطة لتغيير طريقة مواجهة فيروس كورونا".

وقبل ذلك، أوعز مرشد الجمهورية علي خامنئي للهيئة الوطنية لمكافحة كورونا باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الموجة الجديدة من الوباء، وذلك في أعقاب رسالة بعث بها إليه وزير الصحة سعيد نمكي، اقترح فيها إجراءات منها "الإغلاق لفترة أسبوعين" لمواجهة تزايد انتقال العدوى.

وفي إسرائيل التي تشهد تفشيا للفيروس مع تسجيل نحو 3 آلاف إصابة جديدة الساعات 24 الماضية، قال وزير الصحة نيتسان هوروفيتز "الحجر الصحي سيكون الملاذ الأخير".

ويأتي ذلك في وقت أقامت إسرائيل أمس مراكز لإجراء فحوص سريعة لكشف الإصابة بالفيروس.