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سياسة|سوريا

قوات النظام السوري والطائرات الروسية تجدد قصف مناطق في ريف إدلب

طقلة أصيبت أمس الأحد في قصف لقوات النظام السوري على ريف حماة (الأناضول)
طقلة أصيبت أمس الأحد في قصف لقوات النظام السوري على ريف حماة (الأناضول)
9/8/2021

جدّدت قوات النظام السوري وروسيا اليوم الاثنين قصف مناطق بريف إدلب (شمال غربي سوريا) في إطار تصعيد أوقع عشرات الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة.

فقد أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بمقتل مدني وإصابة آخرين اليوم في قصف مدفعي للنظام استهدف بلدة عين لاروز في جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب، وأشار المراسل ميلاد فضل إلى أن القصف المستمر منذ شهرين على منطقة جبل الزاوية تسبب في نزوح نحو 4 آلاف شخص.

من جهتها، أفادت مصادر في المعارضة السورية بتعرض أطراف بلدة الشيخ بحر (غربي إدلب) لقصف بمقاتلات روسية، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

قصف قوات النظام السوري تسبب في حرائق بجبل التركمان في ريف اللاذقية (الأناضول)

حصيلة الضحايا

وكانت منظمة "منسقو الاستجابة المحلية" أكدت مقتل 65 مدنيا بقصف نفذته قوات النظام خلال الأسابيع القليلة الماضية جنوبي محافظة إدلب، فضلا عن نزوح أكثر من 4 آلاف مدني.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بأن 4 أطفال قتلوا وأصيب آخرون أمس الأحد في قصف لقوات النظام على بلدة قسطون بريف حماة الشمالي.

وقال المراسل إن قوات النظام قصفت بالمدفعية بلدات الزيادية وزيزون والمنصورة في ريف حماة، وتلال الكبينة بريف اللاذقية بصواريخ محملة بالنابالم الحارق، وأسفر القصف عن اشتعال حرائق في غابات جبل التركمان بريف اللاذقية.

يشار إلى أن محافظة إدلب وما حولها تشهد تصعيدًا متواصلًا من جانب قوات النظام السوري رغم وقف إطلاق النار المتفق عليه بين روسيا وتركيا في منطقة شمال غربي سوريا.

المصدر : الجزيرة

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